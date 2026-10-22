Breed, în vârstă de 33 de ani, originară din zona Golfului San Francisco, s-a confruntat cu furtuni, curenţi periculoşi, rechini şi ape uzate, în timp ce a înotat cu stilul crawl într-un ritm constant până la cinci ore pe zi pe parcursul călătoriei sale de 111 zile, potrivit organizatorilor expediţiei „Swim California”, potrivit News.ro.

A fost însoţită de o barcă cu motor

Pe tot parcursul traversării, a fost însoţită de o barcă cu motor şi de velierul echipei sale, „Catalyst”, care transporta observatori care o supravegheau, îi urmăreau coordonatele şi îi filmau progresul.

Înotând la o distanţă de 3 până la 5 mile de ţărm, ea a parcurs în medie aproximativ ⁠10,3 mile pe zi şi a petrecut 18 zile în afara apei, în cadrul unor opriri programate pentru odihnă şi pauze impuse de condiţiile meteorologice nefavorabile, a declarat miercuri pentru Reuters purtătorul de cuvânt William Rinehart.

Breed a pornit din apele Pacificului, în largul graniţei dintre California şi Oregon, la 1 iulie, şi a ajuns luni la linia de sosire, la graniţa maritimă dintre SUA şi Mexic.

Echipa ei de sprijin a scos-o repede pe Breed din apă de mai multe ori, când au fost zăriţi rechini. Poate că cele mai mari provocări fizice cu care s-a confruntat au fost curenţii oceanici puternici care se îndreptau spre nord, direct împotriva ei, în largul Californiei de Nord, intensificaţi de condiţiile „super El Niño” care predominau în Pacificul de Est.

Strategia adoptată

Abia reuşind să avanseze împotriva curentului puternic, Breed a adoptat o strategie prin care şi-a inversat cursul şi s-a întors spre nord pe anumite porţiuni pentru a compensa segmentele spre sud care deveniseră aproape impracticabile, a spus Rinehart.

Pentru a-şi menţine energia, Breed a consumat peste 6.000 de calorii pe zi, mult mai mult decât este necesar pentru a rămâne în formă în condiţii normale. Spre sfârşitul călătoriei, ea a luat antibiotice profilactice pentru a preveni infecţiile cauzate de apele uzate neepurate, cunoscute pentru poluarea apelor din zona de la graniţa dintre California şi Mexic. Pe tot parcursul călătoriei, Breed a rămas sănătoasă şi a evitat înţepăturile de meduză sau alte leziuni, a spus Rinehart.

Breed şi-a exprimat pasiunea de-o viaţă pentru mare şi a declarat că a întreprins această expediţie record pentru a sensibiliza publicul cu privire la ecosistemul oceanic fragil şi la problemele legate de conservarea mediului marin.

Ea a înregistrat deja o serie de realizări în înotul de anduranţă extremă, inclusiv nouă recorduri în ape libere, şi deţine cel mai rapid timp de traversare a lacului Tahoe, situat la graniţa dintre California şi Nevada.