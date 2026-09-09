Traversarea a început luni, 31 august, de pe coastele insulei Othonoi, cea mai vestică insulă a arhipelagului Diapontia, relatează Corriere della Sera.

În fața lui se afla doar imensitatea Canalului Otranto. După 31 de ore și 50 de minute de efort extrem, Spyros a atins în sfârșit țărmul la Santa Maria di Leuca, în Puglia, finalizând un traseu de nu mai puțin de 91,4 kilometri.

Fără protecția unui costum de neopren și fără niciun fel de ajutor, înotătorul a înfruntat întunericul nopții, o mare pe alocuri foarte agitată și amenințarea constantă a condițiilor meteo schimbătoare.

A doua încercare, de această dată reușită

Încă din 2024, sportivul încercase să ducă la capăt această performanță, fiind nevoit să abandoneze din cauza unei mări ostile și a roiurilor de meduze. De această dată, determinarea sa a avut câștig de cauză. Pentru a certifica performanța și a garanta respectarea regulilor stricte ale înotului de anduranță în ape deschise, doi arbitri au urmărit fiecare moment al traversării în numele unor instituții internaționale precum Marathon Swimmers Federation.

Pentru Chrysikopoulos, această performanță incredibilă este doar cel mai recent capitol dintr-o carieră presărată cu succese legendare. În 2021, el stabilise deja primul său record mondial, înotând 358,2 kilometri în decurs de șapte zile. În iulie 2025, s-a autodepășit apoi într-un bazin de 50 de metri, parcurgând 151 de kilometri în 48 de ore, fără să se oprească vreodată pentru odihnă sau somn.