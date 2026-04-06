Considerat unul dintre cele mai apreciate filme religioase din toate timpurile, această producție impresionantă spune povestea vieții lui Iisus într-un mod emoționant și autentic.

Miniseria Iisus din Nazareth, semnată de Franco Zeffirelli, rămâne o tradiție de neratat în perioada Paștelui. Producția reconstituie cu sensibilitate și autenticitate viața lui Iisus, fiind pentru mulți telespectatori o parte esențială din atmosfera spirituală a sărbătorii.

În 2026, PRO TV continuă această tradiție și aduce din nou pe micile ecrane celebra miniserie Jesus of Nazareth (1977).

Programul PRO TV pentru „Iisus din Nazareth” în 2026

Difuzarea începe în noaptea de marți, 7 aprilie 2026, imediat după programele de divertisment ale postului. Prima parte a miniseriei poate fi urmărită de la ora 00:00, după emisiunile Desafio: Aventura și Știrile PRO TV.

Partea a doua va fi difuzată pe 8 aprilie, tot de la miezul nopții. Ultimele episoade sunt programate în noaptea de Înviere, păstrând tradiția specifică acestei perioade. Partea a III-a începe sâmbătă seara, de la ora 22:30, iar ultima parte va fi difuzată la ora 00:15

Marți, 7 aprilie 2026

20:30 – Desafio: Aventura

23:30 – Știrile PRO TV

00:00 – Iisus din Nazareth, partea I

Miercuri, 8 aprilie 2026

00:00 – Iisus din Nazareth, partea a II-a

Sâmbătă, noaptea de Înviere

22:30 – Iisus din Nazareth, partea a III-a

00:15 – Iisus din Nazareth, partea a IV-a

Regizată de Franco Zeffirelli, miniseria este considerată una dintre cele mai reușite ecranizări ale vieții lui Iisus. Interpretarea memorabilă a lui Robert Powell, alături de o distribuție impresionantă din care fac parte Olivia Hussey, Laurence Olivier și Anthony Quinn, oferă profunzime și emoție fiecărui moment.