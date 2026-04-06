Autoritatea subliniază că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, iar orice majorare de preț trebuie să fie rezultatul propriilor decizii, nu al unor semnale sau anticipări legate de comportamentul altor actori din piață.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instituția monitorizează atent evoluțiile din piață pentru a preveni eventuale abuzuri. Potrivit acestuia, anunțurile publice prin care unele companii își exprimă intenția de a crește prețurile pot duce la o aliniere a comportamentului concurenților și, implicit, la scumpiri artificiale.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Consiliul avertizează și că asociațiile de companii pot fi trase la răspundere dacă, prin deciziile sau recomandările lor, influențează comportamentul membrilor într-un mod care afectează concurența.

Instituția recomandă firmelor să evite orice practici care ar putea încălca legislația și să solicite puncte de vedere oficiale atunci când au dubii privind compatibilitatea unor inițiative comerciale.

Pentru consumatori, autoritatea reamintește existența aplicației „Monitorul Prețurilor”, disponibilă atât online, cât și pe mobil, care permite compararea tarifelor practicate de marile lanțuri de retail pentru diverse produse alimentare.

Consumatorii pot utiliza aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de pricipalii retaileri.