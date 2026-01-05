CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu nu vede prea multe legi internaționale pe care să nu le fi încălcat SUA după ce au anexat, practic, Venezuela.

Mai rău, Trump a legitimat acum o eventuală acțiune similară a Rusiei, care oricând poate invoca în capturarea lui Maduro un precedent justificativ pentru anihilarea Maiei Sandu, dușmanul personal al lui Vladimir Putin, chiar pe teritoriul Moldovei.

CTP detaliază operațiunea lui Trump în trei perspective: internă, internațională și morală. Iar cel pe care îl numește ”conquistadorul Trump” distruge ordinea, legea și bunul mers al lucrurilor în toate accepțiunile.

”Conquistadorul Trump

Sunt cel puțin 3 paliere în care poate fi caracterizată „operația chirurgicală” a lui Trump în Venezuela: intern, internațional și moral.

În SUA dansează niște hispanici la Miami, cu precădere venezueleni anti Maduro. Restul americanilor sunt mai preocupați de prețuri decât de chirurgia lui Trump, care putea să fie război în toată regula. Nu mai puțin de 150 de aeronave de luptă au însoțit echipa de extracție Delta Force. Dacă ar fi întâmpinat o rezistență mai puternică, chirurgia s-ar fi transformat în măcel.

Or, pentru o acțiune de război împotriva altui stat, legea cere aprobarea de către Congresul SUA. Nu numai că niciun congresman nu a fost informat, dar au fost și mințiți în față. Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați, a declarat că în 3 briefing-uri private, reprezentanți ai Casei Albe l-au asigurat că nu va avea loc nicio intervenție în Venezuela. Și alți membri ai Congresului au acuzat minciuni similare.

Argumentul lui Trump, că din Congres s-ar fi scurs informații, mă întreb ce valoare ar avea într-un proces „nemânios” în Justiția americană. Procurorul General Pam Bondi a declarat că Maduro va avea de-a face cu „mânia totală” a Justiției SUA. O instanță care să judece cu mânie anunțată... cam pe unde ați mai auzit așa ceva? Iar autorizarea putea fi solicitată „în orb”, fără a se preciza locul, momentul și detaliile”, explică CTP.

Rusia poate invoca acum operațiunea SUA pentru a o anihila pe Maia Sandu

În lume, acțiunea lui Trump generează nu ecouri, ci de-a dreptul seisme, de o intensitate capabilă să modifice relieful hărților.

”În plan global, e și mai rău. Sunt greu de inventariat toate legile relațiilor internaționale care au fost încălcate astfel. 5 state importante ale Americii de Sud și Centrale, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay, Uniunea Europeană (mai puțin, desigur, Ungaria), Canada s-au pronunțat împotriva controlului SUA asupra Venezuelei. Marea Britanie pledează pentru o tranziție pașnică, rapidă și democratică a puterii în Venezuela.

Toate aceste state vorbesc despre dreptul poporului venezuelean (care nu există pentru Trump) de a-și hotărî soarta. China și Rusia sunt pro Maduro. Mai mult, China declară că nu va renunța la niciun milimetru din interesele și investițiile pe care le are în Venezuela”, arată gazetarul în postarea sa de pe Facebook.

Cu o atenție specială acordată Rusiei, care acum vede că are mână liberă de a proceda la fel cu Maia Sandu, liderul politic pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă, după cum o prezenta The Telegraph, când i-a acordat titlul de Liderul Politic Mondial al Anului 2025.

”Rusia e capabilă oricând să întreprindă o „operațiune Maduro”, potrivit strălucitului exemplu american. De pildă, poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească, sau mai rău, pe președinta Maia Sandu sub motivul că este un dușman al Rusiei”, opinează CTP.

Înlocuitorul lui Maduro, ”amenințare directă cu moartea” dacă nu conduce Venezuela după cum ordonă SUA

În fine, ”conquista feroce” a lui Trump anihilează orice urmă de moralitate a mai rămas în politica lumii.

”Mai rămâne dimensiunea morală – care pur și simplu nu există. Dacă s-ar fi oprit la extragerea și judecarea în regim de superurgență a criminalului Maduro, Trump mai putea găsi justificări. Dar el a ținut să ne spună că „noi vom conduce Venezuela”, că vor confisca petrolul, vânzându-l celor interesați, după tarifarul Trump, că vor aduce companii petroliere americane, că se fac stăpâni pe toate resursele Venezuelei. După care a amenințat Columbia, Mexicul și Groenlanda cu acțiuni asemănătoare. Nicio persoană cu IQ mediu de pe Terra nu va crede că e vorba de altceva decât o „conquista” feroce, ca acelea ale spaniolilor și portughezilor din secolul XVI.

În 2023, Corina Machado, lidera opoziției, conducea în sondaje. Prin urmare, regimul Maduro i-a interzis să candideze în alegerile din 2024, care au fost câștigate detașat, după toate analizele experților internaționali, de opozantul Edmundo Gonzales. Maduro a realizat performanța unică de a-și anunța victoria, cu 51%, înainte să fie numărat vreun vot!

Pe cale de consecință, gestul cel mai firesc al unei Americi care ar mai fi iubitoare de libertate și democrație era să supravegheze organizarea neîntârziată de alegeri libere în Venezuela. Nici vorbă. Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace, premiu pentru care Trump a forțat toate ușile, „Nu e respectată”, că așa a decretat regele Americii. Suporterii ei, 8 milioane de venezueleni, sunt refugiați în diaspora, zice Marco Rubio.

Așa, și, cine îi împiedică pe acești oameni să voteze, și chiar să se întoarcă în țară? Lui Edmundo Gonzales nu ar trebui să i se ofere șansa unor alegeri nefalsificate? Repet, Trump nu a băgat în seamă, în niciuna dintre vorbirile sale, ceea ce se numește poporul Venezuelei.

Dimpotrivă, el dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului. Dacă nu, „Rodriguez va plăti mult mai scump decât Maduro” – adică, amenințare directă cu moartea.

Între timp, Rusia aruncă o droaie de drone și rachete asupra Kievului, iar Medvedev ia în considerare răpirea și judecarea cancelarului german Friedrich Merz de către Kremlin... ”.

”Dacă lumea va lua foc, se vor găsi destule ființe umane care să filmeze”

Fără legătură cu cele spuse mai sus, CTP își încheie postarea cu un scurt gând asupra tragediei din Crans-Montana, unde imagini îngrozitoare făcute publice de autorități arătau tineri care dansau și filmau flăcările care aveau să-i ucidă.

”Mă obsedează o imagine: în infernul arzător din Colectiv Elveția s-au găsit tineri care să filmeze extinderea fulgerătoare a flăcărilor, în loc să încerce să se salveze, pe ei și pe alții. Dacă lumea va lua foc, se vor găsi destule ființe umane care să filmeze și să posteze...”.

