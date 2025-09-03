CTP: Măreția lui Nole de a se alătura sârbilor protestatari vs Năstase și Dăncilă la ”balul dictatorilor de la Beijing”

03-09-2025 | 13:48
ctp
StirilePROTV

”Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djokovic”, spune CTP despre decizia acestuia de a se alătura sârbilor care protestează la adresa regimului corupt pro-rus. În schimb, vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing merită doar un P.S.

autor
Cristian Anton

Cristian Tudor Popescu i-a dedicat câteva rânduri entuziasmante lui Novak Djokovic, după ce unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile s-a declarat de partea sârbilor reprimați cu brutalitate de coruptul regim pro-rus împotriva căruia manifestează de luni de zile.

Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia. Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului. În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca „revoluție colorată”, manevrată de UE”, a scris miercuri gazetarul pe pagina sa de Facebook.

Dintr-odată, puterea pro-rusă de la Belgrad, care până mai ieri îl ridica în slăvi pe Nole, îl numesc acum ”rușinea țării” și ”un nimeni”. Prin asta, omul Djokovic își spală multe păcate și se apropie de măreția sportivului Djokovic, consideră CTP.

Cristian Tudor Popescu, CTP
CTP, după ce SUA au obligat solicitanții de viză să-și facă publice profilurile pentru verificări: Sinistrul măscăroi Trumpf

CTP: Năstase și Dăncilă speră să fie ”replantați” de chinezi la Palatul Victoria

”Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja „trădător”, „rușinea țării”, „fals patriot”, „un nimeni”. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin...

Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit... Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković”.

Mai departe, gazetarul nu consideră că într-o discuție despre măreția omului și-ar avea locul Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, amatori de poze cu Xi, Putin și Kim Jong Un la Beijing. Așa că le alocă doar o notă de subsol:

P.S.

La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria”.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: proteste, Novak Djokovic, regim, Adrian Nastase, cristian tudor popescu, ctp, viorica dancila, coruptie, beijing, prorusi, aleksandar vucic, sarbi,

Dată publicare: 03-09-2025 13:13

Cristian Tudor Popescu: ”Președintele Dan are soluția crizei”. ”Așa vom fi plini de bani și fericiți”
Stiri Politice
Cristian Tudor Popescu: ”Președintele Dan are soluția crizei”. ”Așa vom fi plini de bani și fericiți”

CTP constată ironic că președintele Nicușor Dan are soluția crizei și ar trebui să-l pună premier pe consilierul său Radu Burnete, care spune că România nu are nicio problemă cu banii, în timp ce Ilie Bolojan avertizează că riscăm falimentul ca țară.

CTP, după ce SUA au obligat solicitanții de viză să-și facă publice profilurile pentru verificări: Sinistrul măscăroi Trumpf
Stiri Diverse
CTP, după ce SUA au obligat solicitanții de viză să-și facă publice profilurile pentru verificări: Sinistrul măscăroi Trumpf

CTP constată că s-a ”lins pe bot de viză pentru America”, după ce SUA au impus solicitanților să-și facă publice profilurile pentru a fi verificați. Gazetarul recunoaște ”atacurile la siguranța SUA” pe care le-a comis prin articolele sale.

CTP, despre votanții lui Călin Georgescu și George Simion: ”Niște bestii naturale sub aparența de „bieți” români”
Stiri Politice
CTP, despre votanții lui Călin Georgescu și George Simion: ”Niște bestii naturale sub aparența de „bieți” români”

Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, cazul recent al președintelui AUR, George Simion, care a intrat în vizorul Parchetului General, după ce a instigat la violență.

 

CTP pune o întrebare dureroasă pentru România :
Stiri actuale
CTP pune o întrebare dureroasă pentru România : "Ne așteaptă ultimatumul rusesc și Diktatul de la Viena?"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un avertisment dur pe Facebook, comparând recentele evenimente geopolitice cu momentul Diktatului de la Viena și ultimatumul sovietic care a dus la pierderi teritoriale pentru România.  

CTP, despre boicot și IA: Să fii votant cg și să nu bagi de seamă că ești prost înseamnă că ești prost făcut grămadă
Stiri Diverse
CTP, despre boicot și IA: Să fii votant cg și să nu bagi de seamă că ești prost înseamnă că ești prost făcut grămadă

CTP spune că votanții lui Călin Georgescu care au ascultat de acesta și au boicotat supermarketurile unde 70% din marfă e românească, având ca unic rezultat creșterea vânzărilor, sunt ”proști făcuți grămadă”.

”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. O lege care modifică Codul Penal, adoptată de Camera Deputaților
Stiri Politice
”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. O lege care modifică Codul Penal, adoptată de Camera Deputaților

Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Liderul PSD, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și Kim: Treaba lor, aș fi evitat asta. Linia PSD e pro-europeană
Stiri Politice
Liderul PSD, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și Kim: Treaba lor, aș fi evitat asta. Linia PSD e pro-europeană

Prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este o opţiune personală, iar linia PSD rămâne una pro-europeană, a declarat miercuri Sorin Grindeanu, lider al PSD.

