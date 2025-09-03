CTP: Măreția lui Nole de a se alătura sârbilor protestatari vs Năstase și Dăncilă la ”balul dictatorilor de la Beijing”

”Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djokovic”, spune CTP despre decizia acestuia de a se alătura sârbilor care protestează la adresa regimului corupt pro-rus. În schimb, vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing merită doar un P.S.

Cristian Tudor Popescu i-a dedicat câteva rânduri entuziasmante lui Novak Djokovic, după ce unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile s-a declarat de partea sârbilor reprimați cu brutalitate de coruptul regim pro-rus împotriva căruia manifestează de luni de zile.

”Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia. Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului. În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca „revoluție colorată”, manevrată de UE”, a scris miercuri gazetarul pe pagina sa de Facebook.

Dintr-odată, puterea pro-rusă de la Belgrad, care până mai ieri îl ridica în slăvi pe Nole, îl numesc acum ”rușinea țării” și ”un nimeni”. Prin asta, omul Djokovic își spală multe păcate și se apropie de măreția sportivului Djokovic, consideră CTP.

CTP: Năstase și Dăncilă speră să fie ”replantați” de chinezi la Palatul Victoria

”Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja „trădător”, „rușinea țării”, „fals patriot”, „un nimeni”. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin...

Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit... Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković”.

Mai departe, gazetarul nu consideră că într-o discuție despre măreția omului și-ar avea locul Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, amatori de poze cu Xi, Putin și Kim Jong Un la Beijing. Așa că le alocă doar o notă de subsol:

”P.S.

La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria”.

