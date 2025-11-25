CTP, despre tinerii care apreciază epoca Ceaușescu: Sunt incapabili de luciditate, judecă doar în direcția care le place

Stiri actuale
25-11-2025 | 17:04
CTP
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje nostalgice după perioada comunistă. El susține că există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”

autor
Lorena Mihăilă

CTP scrie într-o postare pe Facebook că postările de acest tip adună „130 de milioane de accesări” de la utilizatori” și susține că motivul pentru care tinerii cred într-un astfel de conținut este „pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional”.

„130 de milioane de accesări, atât fac pe net postările care zic ce bine i-ar fi fost României dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89. Blocuri de locuințe fără număr, autostrăzi, hidrocentrale, fabrici de avioane și televizoare românești, metrouri la Cluj, Timișoara și Iași, țară suverană. Nenumărați tineri iau de bune toate astea. De ce? Pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional. Sunt incapabili de luciditate, de obiectivitate, judecă doar în direcția care le place. Nu știu că inteligența înseamnă să înțelegi și ce nu-ți convine”, a gazetarul pe Facebook.

Construcții cu bani de la FMI și Banca Mondială

CTP a explicat în continuare că majoritatea investițiilor făcute în anii 1970 au fost cu „bani de la FMI și Banca Mondială”, iar datoria externă a fost plătită „cu prețul stoarcerii la limită a românilor.”

Citește și
f-16 romania
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

„Adică de la Occidentul putred. România Socialistă nu avea putere economico-financiară pentru asemenea investiții, cum n-avea nici sub guvernarea lui Ciolacu. În `89, Ceaușescu plătise datoria externă cu prețul stoarcerii la limită a românilor. Imaginea lui era pulbere, atât în ochii Vestului, cât și ai Rusiei. N-ar mai fi primit niciun cent credit. De unde bani de autostrăzi, avioane și blocuri, când economia autarhică a României ar fi fost total decuplată de investitorii străini? Miliardele băgate în România de UE n-ar fi existat. Nici blugi sau banane n-am fi putut importa. Ce să mai vorbim de mașini străine, visul acestor tineri?”, a mai scris el.

Muzica de după anul 1989

De asemena, CTP aduce în atenție și muzica de după comunism și explică că dacă regimul ar fi continuar, trupe ca Bug Mafia și Dirty Shirt nu ar fi avut cum să existe.

Astfel, el face referire și la social media și explică nu ar fi existat libertate privind postările.

„Unde ar fi fost nenumăratele formații muzicale de după `89, de la Bug Mafia până la The Motans și Dirty Shirt? Manelele rămâneau la grupul Azur din Brăila, cu «Aoleu, se mărită Mona mea!». TikTok-ul, pe care apar toate aceste basmagorii manipulatoare, nici gând să fi existat. Ar fi putut tinerii să posteze ce le trece prin cap, să înjure pe cine vor? N-ar fi avut nici măcar posibilitatea să voteze AUR sau Georgescu Dumnezeilă. Ar fi trăit într-o Românie neagră-cenușie, sărăntoacă, într-un regim de cazan și cazarmă, cu serviciul militar obligatoriu, pe care n-ar fi putut-o părăsi pentru Occident decât înot peste Dunăre. Sau evadând în droguri, care ar fi pătruns oricum în țară. Un singur lucru i-aș întreba pe cei care azi au de la 15 la 35 de ani: oare de ce au ieșit în stradă să strige și să fie împușcați cei care aveau vârsta lor în `89?”, încheie acesta.

Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje pro-Ceaușescu

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc atrage atenția asupra faptului că fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.

Într-o analiză realizată de Didona Goanță, Consultant Comunicare Strategică și colaborator IICCMER, prezentată în cadrul conferinței Comunismul Românesc, ediția a XIV-a, rezultă că doar din 200 de postări pe TikTok s-au înregistrat aproximativ 130 de milioane de vizualizări.

Acest fapt indică o expunere masivă a tinerilor la mesaje periculoase, menite să răspândească nostalgii pro-totalitare și idei extremiste. Cifrele sunt doar vârful iceberg-ului într-un fenomen sistematic, coordonat și pus în aplicare prin ferme de troll și de boți.

Moment sinistru la un templu budist din Thailanda. O femeie considerată moartă a început să miște în sicriu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tiktok, tineri, comunism, ctp,

Dată publicare: 25-11-2025 16:49

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe
Stiri actuale
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.

Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii
Stiri actuale
Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii

Primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj și reținut luni seară, se confruntă cu propunerea de arestare preventivă înaintată de procurori.

Un bărbat din Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a întors acasă și a făcut scandal
Stiri actuale
Un bărbat din Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a întors acasă și a făcut scandal

Un bărbat din Dolj a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție. Avea interdicție să se apropie de soția lui, pe care ar fi agresat-o în mai multe rânduri de-a lungul timpului.

Recomandări
CCR este de acord cu limita de 30% pentru retragerea banilor din Pilonul II. Motivul oficial pentru care a respins legea
Stiri actuale
CCR este de acord cu limita de 30% pentru retragerea banilor din Pilonul II. Motivul oficial pentru care a respins legea

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave.

Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”
Stiri externe
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că mai sunt de făcut „multe lucruri”

Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.

Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Noiembrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28