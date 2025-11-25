CTP, despre tinerii care apreciază epoca Ceaușescu: Sunt incapabili de luciditate, judecă doar în direcția care le place

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje nostalgice după perioada comunistă. El susține că există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”

CTP scrie într-o postare pe Facebook că postările de acest tip adună „130 de milioane de accesări” de la utilizatori” și susține că motivul pentru care tinerii cred într-un astfel de conținut este „pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional”.

„130 de milioane de accesări, atât fac pe net postările care zic ce bine i-ar fi fost României dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89. Blocuri de locuințe fără număr, autostrăzi, hidrocentrale, fabrici de avioane și televizoare românești, metrouri la Cluj, Timișoara și Iași, țară suverană. Nenumărați tineri iau de bune toate astea. De ce? Pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional. Sunt incapabili de luciditate, de obiectivitate, judecă doar în direcția care le place. Nu știu că inteligența înseamnă să înțelegi și ce nu-ți convine”, a gazetarul pe Facebook.

Construcții cu bani de la FMI și Banca Mondială

CTP a explicat în continuare că majoritatea investițiilor făcute în anii 1970 au fost cu „bani de la FMI și Banca Mondială”, iar datoria externă a fost plătită „cu prețul stoarcerii la limită a românilor.”

„Adică de la Occidentul putred. România Socialistă nu avea putere economico-financiară pentru asemenea investiții, cum n-avea nici sub guvernarea lui Ciolacu. În `89, Ceaușescu plătise datoria externă cu prețul stoarcerii la limită a românilor. Imaginea lui era pulbere, atât în ochii Vestului, cât și ai Rusiei. N-ar mai fi primit niciun cent credit. De unde bani de autostrăzi, avioane și blocuri, când economia autarhică a României ar fi fost total decuplată de investitorii străini? Miliardele băgate în România de UE n-ar fi existat. Nici blugi sau banane n-am fi putut importa. Ce să mai vorbim de mașini străine, visul acestor tineri?”, a mai scris el.

Muzica de după anul 1989

De asemena, CTP aduce în atenție și muzica de după comunism și explică că dacă regimul ar fi continuar, trupe ca Bug Mafia și Dirty Shirt nu ar fi avut cum să existe.

Astfel, el face referire și la social media și explică nu ar fi existat libertate privind postările.

„Unde ar fi fost nenumăratele formații muzicale de după `89, de la Bug Mafia până la The Motans și Dirty Shirt? Manelele rămâneau la grupul Azur din Brăila, cu «Aoleu, se mărită Mona mea!». TikTok-ul, pe care apar toate aceste basmagorii manipulatoare, nici gând să fi existat. Ar fi putut tinerii să posteze ce le trece prin cap, să înjure pe cine vor? N-ar fi avut nici măcar posibilitatea să voteze AUR sau Georgescu Dumnezeilă. Ar fi trăit într-o Românie neagră-cenușie, sărăntoacă, într-un regim de cazan și cazarmă, cu serviciul militar obligatoriu, pe care n-ar fi putut-o părăsi pentru Occident decât înot peste Dunăre. Sau evadând în droguri, care ar fi pătruns oricum în țară. Un singur lucru i-aș întreba pe cei care azi au de la 15 la 35 de ani: oare de ce au ieșit în stradă să strige și să fie împușcați cei care aveau vârsta lor în `89?”, încheie acesta.

Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje pro-Ceaușescu

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc atrage atenția asupra faptului că fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.

Într-o analiză realizată de Didona Goanță, Consultant Comunicare Strategică și colaborator IICCMER, prezentată în cadrul conferinței Comunismul Românesc, ediția a XIV-a, rezultă că doar din 200 de postări pe TikTok s-au înregistrat aproximativ 130 de milioane de vizualizări.

Acest fapt indică o expunere masivă a tinerilor la mesaje periculoase, menite să răspândească nostalgii pro-totalitare și idei extremiste. Cifrele sunt doar vârful iceberg-ului într-un fenomen sistematic, coordonat și pus în aplicare prin ferme de troll și de boți.

