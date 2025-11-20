CTP după radiografia crizelor din România de astăzi: „Nu văd altă ieșire pentru România decât falimentul de țară”

Stiri Politice
20-11-2025 | 15:27
CTP
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat recent pe Facebook un amplu text în care radiografiază criza economică, politică și instituțională prin care trece România.

autor
A.C.

Tonul este sumbru, iar concluzia – fără precedent de tranșantă în discursul său: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară.”

CTP pornește de la efectele provocate de creșterile de taxe, măsură adoptată pentru a acoperi găurile din buget. El notează că mediul privat este deja lovit în plin: mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, iar șansele de reangajare sunt tot mai mici.

În același timp, jurnalistul amintește contextul european: fără aceste taxe suplimentare, România nu ar fi putut negocia cu Bruxelles-ul un deficit bugetar acceptabil pentru 2025.

Citește și
oana gheorghiu
Ce atributii va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire

„- creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe speranțe de a se reangaja undeva;

- fără creșterile de taxe, nu s-ar mai fi putut negocia un deficit bugetar pe 2025 cu Comisia Europeană;

- dacă nu depunem la CE legea pensionării magistraților, pierdem cel puțin 230 milioane euro;

- legea nu va fi gata la termen, CSM nu va da aviz de niciun fel. CCR o va respinge garantat. După ce vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a mințit cu sânge rece, în direct, spunând că România nu va pierde 230 milioane euro, că-i o dezinformare a Guvernului, nu mai există nicio soluție;

- da, fără relansare, economia se sufocă. Dar pentru relansare îți trebuie bani de investiții. Pe care, de unde să-i iei? Din deficitul bugetar și așa uriaș? Din împrumuturi, după alte împrumuturi cu dobândă mare? Din China, din Rusia?”, spune CTP că este părerea sa.

Criza politică prin ochii lui CTP

În pragul alegerilor din Capitală, CTP vorbește despre felul în care liderii politici și partidele influențează deciziile economice.

„PSD afirmă sus și tare că atâta vreme cât sunt ei la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea, torpilând orice acțiune a premierului Bolojan. Grindeanu câștigă capital de imagine, pentru că oamenii chiar își închipuie că PSD ar putea face asta. Amenință în fiecare zi cu ieșirea de la guvernare. Nu mă pot gândi decât la posibilitatea ca premierul Bolojan să forțeze măsurile, PSD să depună moțiune de cenzură, guvernul să cadă și să guverneze PSD, împreună cu AUR. Doar așa oamenii se pot lămuri, însă într-un mod crunt;

- aud mereu un cuvânt mai rar folosit în limba română: otova. Cu sensul: de-a valma. Or, otova înseamnă neted, uniform, la fel – adică 10% de la toți, exact propunerea lui Ilie Bolojan. Imposibil de aplicat, pentru că se opune nu doar Grindeanu, ci și Moșteanu, Kelemen Hunor, până și Bolojan se răzgândește și vrea exceptarea învățământului preuniversitar…;

- preluarea Lukoil de către statul român mi se pare imposibilă – de unde bani? Vânzarea Lukoil în 24 de ore mi se pare la fel de imposibilă. Cine eventual ar cumpăra-o va oferi un preț de nimic. Iar rușii nu au interes să vândă acum. Ei pot rămâne în așteptare, în așteptarea capitulării Ucrainei prin înțelegerea dintre Trump și Putin, caz în care, firește, sancțiunile SUA asupra Rosneft și Lukoil se ridică. De mâine, prețul carburanților în România ar putea crește cu 10%;

- adevărata cauză a demiterii consilierului prezidențial Ludovic Orban, după numai o lună, sunt declarațiile sale în apărarea lui Ilie Bolojan. Asta îl deranjează maxim pe președintele Dan;

- macetarul lui Georgescu, Horațiu Potra, e adus în țară. Această Justiție de unici, plină de dispreț față de oricine nu e magistrat, și capabilă de răzbunare fără limite, ce ziceți, îl scoate la vopsea pe Potra?

- PSD a decretat: până la alegerile pentru Capitală nu se mai mișcă nimic;”, scrie CTP.

Pe fundalul tuturor acestor crize suprapuse – fiscale, politice, judiciare, geopolitice – Cristian Tudor Popescu încheie cu un avertisment care a stârnit numeroase reacții:

„Eu nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară. Pe care l-am ratat la limită în 1999. Dumneavoastră vedeți?”

Sursa:

Etichete: criza economica, cristian tudor popescu, ilie bolojan,

Dată publicare: 20-11-2025 15:27

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Ce atributii va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire
Stiri Politice
Ce atributii va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire

Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta urmând să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Bolojan: Măsurile de redresare funcționează. Veniturile cresc, cheltuielile scad, România e pe drumul cel bun
Stiri Politice
Bolojan: Măsurile de redresare funcționează. Veniturile cresc, cheltuielile scad, România e pe drumul cel bun

Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de redresare luate până acum funcţionează, veniturile bugetare cresc şi cheltuielile scad, România fiind pe calea cea bună.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28