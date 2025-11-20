CTP după radiografia crizelor din România de astăzi: „Nu văd altă ieșire pentru România decât falimentul de țară”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat recent pe Facebook un amplu text în care radiografiază criza economică, politică și instituțională prin care trece România.

Tonul este sumbru, iar concluzia – fără precedent de tranșantă în discursul său: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară.”

CTP pornește de la efectele provocate de creșterile de taxe, măsură adoptată pentru a acoperi găurile din buget. El notează că mediul privat este deja lovit în plin: mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, iar șansele de reangajare sunt tot mai mici.

În același timp, jurnalistul amintește contextul european: fără aceste taxe suplimentare, România nu ar fi putut negocia cu Bruxelles-ul un deficit bugetar acceptabil pentru 2025.

„- creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe speranțe de a se reangaja undeva;

- fără creșterile de taxe, nu s-ar mai fi putut negocia un deficit bugetar pe 2025 cu Comisia Europeană;

- dacă nu depunem la CE legea pensionării magistraților, pierdem cel puțin 230 milioane euro;

- legea nu va fi gata la termen, CSM nu va da aviz de niciun fel. CCR o va respinge garantat. După ce vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a mințit cu sânge rece, în direct, spunând că România nu va pierde 230 milioane euro, că-i o dezinformare a Guvernului, nu mai există nicio soluție;

- da, fără relansare, economia se sufocă. Dar pentru relansare îți trebuie bani de investiții. Pe care, de unde să-i iei? Din deficitul bugetar și așa uriaș? Din împrumuturi, după alte împrumuturi cu dobândă mare? Din China, din Rusia?”, spune CTP că este părerea sa.

Criza politică prin ochii lui CTP

În pragul alegerilor din Capitală, CTP vorbește despre felul în care liderii politici și partidele influențează deciziile economice.

„PSD afirmă sus și tare că atâta vreme cât sunt ei la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea, torpilând orice acțiune a premierului Bolojan. Grindeanu câștigă capital de imagine, pentru că oamenii chiar își închipuie că PSD ar putea face asta. Amenință în fiecare zi cu ieșirea de la guvernare. Nu mă pot gândi decât la posibilitatea ca premierul Bolojan să forțeze măsurile, PSD să depună moțiune de cenzură, guvernul să cadă și să guverneze PSD, împreună cu AUR. Doar așa oamenii se pot lămuri, însă într-un mod crunt;

- aud mereu un cuvânt mai rar folosit în limba română: otova. Cu sensul: de-a valma. Or, otova înseamnă neted, uniform, la fel – adică 10% de la toți, exact propunerea lui Ilie Bolojan. Imposibil de aplicat, pentru că se opune nu doar Grindeanu, ci și Moșteanu, Kelemen Hunor, până și Bolojan se răzgândește și vrea exceptarea învățământului preuniversitar…;

- preluarea Lukoil de către statul român mi se pare imposibilă – de unde bani? Vânzarea Lukoil în 24 de ore mi se pare la fel de imposibilă. Cine eventual ar cumpăra-o va oferi un preț de nimic. Iar rușii nu au interes să vândă acum. Ei pot rămâne în așteptare, în așteptarea capitulării Ucrainei prin înțelegerea dintre Trump și Putin, caz în care, firește, sancțiunile SUA asupra Rosneft și Lukoil se ridică. De mâine, prețul carburanților în România ar putea crește cu 10%;

- adevărata cauză a demiterii consilierului prezidențial Ludovic Orban, după numai o lună, sunt declarațiile sale în apărarea lui Ilie Bolojan. Asta îl deranjează maxim pe președintele Dan;

- macetarul lui Georgescu, Horațiu Potra, e adus în țară. Această Justiție de unici, plină de dispreț față de oricine nu e magistrat, și capabilă de răzbunare fără limite, ce ziceți, îl scoate la vopsea pe Potra?

- PSD a decretat: până la alegerile pentru Capitală nu se mai mișcă nimic;”, scrie CTP.

Pe fundalul tuturor acestor crize suprapuse – fiscale, politice, judiciare, geopolitice – Cristian Tudor Popescu încheie cu un avertisment care a stârnit numeroase reacții:

„Eu nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară. Pe care l-am ratat la limită în 1999. Dumneavoastră vedeți?”

