CTP: ”Ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”

Stiri Sociale
04-01-2026 | 13:04
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

Lumea intră în Epoca de Piatră Nucleară după ce SUA au preluat puterea în Venezuela și va face același lucru, probabil, cu Panama și Cuba. În paralel, va menține relații bune cu Rusia, care ar putea descinde militar în Ungaria pentru Orban, opinează CTP.

autor
Cristian Anton

Omenirea a intrat în Epoca de Piatră Nucleară, după ce SUA au preluat Venezuela și au de gând să facă la fel în Cuba și Panama, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu. Așa a luat sfârșit o Epocă Umanistă a lumii, pornită - ce ironie istorică- tot de Statele Unite ale Americii, acum 250 de ani.

E adevărat, Maduro este un dictator criminal și traficant de droguri, dar modul în care se manifestă Trump la conducerea SUA, felul în care a coordonat și comunicat atacarea Venezuelei sugerează destul de precis noua cale americană, după cum reiese din postarea lui CTP.

Epoca de Piatră Nucleară

Astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri:

Citește și
loto
Primele trageri Loto din 2026. Reporturi de milioane de euro anunțate de Loteria Română

0. Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită.

1. Trump a renunțat la Nobelul pentru Pace.

2. A făcut ce știe el mai bine: show business, spectacol și afacere. A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna, îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump. Tranziția spre un nou guvern local poate dura oricât.

3. Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan.

4. Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina.

5. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea.

6. Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”.

Scenariul groazei: Rusia intră în Ungaria pentru a-l apăra pe Viktor Orban 

Cristian Tudor Popescu își completează scurta analiză cu un scenariu îngrozitor, atât prin proximitatea față de România, cât și prin urmările de un dramatism nemaiîntâlnit vreodată în istoria noastră:

P.S. Ați auzit vreo reacție din partea conducerii României, ministru de Externe, Președinte? Și ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”.

Administrația Trump anunță că preluarea Venezuelei e doar începutul. „America își poate proiecta voința oriunde, oricând”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, SUA, Ungaria, cristian tudor popescu, ctp, venezuela,

Dată publicare: 04-01-2026 12:57

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie
Stiri actuale
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie

200 de zile de mandat ale președintelui Nicușor Dan au fost contabilizate de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a făcut o analiză în puncte, cu bune și rele.

Recomandări
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut
Stiri actuale
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut

Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28