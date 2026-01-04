CTP: ”Ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”

Lumea intră în Epoca de Piatră Nucleară după ce SUA au preluat puterea în Venezuela și va face același lucru, probabil, cu Panama și Cuba. În paralel, va menține relații bune cu Rusia, care ar putea descinde militar în Ungaria pentru Orban, opinează CTP.

Omenirea a intrat în Epoca de Piatră Nucleară, după ce SUA au preluat Venezuela și au de gând să facă la fel în Cuba și Panama, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu. Așa a luat sfârșit o Epocă Umanistă a lumii, pornită - ce ironie istorică- tot de Statele Unite ale Americii, acum 250 de ani.

E adevărat, Maduro este un dictator criminal și traficant de droguri, dar modul în care se manifestă Trump la conducerea SUA, felul în care a coordonat și comunicat atacarea Venezuelei sugerează destul de precis noua cale americană, după cum reiese din postarea lui CTP.

”Epoca de Piatră Nucleară

Astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri:

0. Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită.

1. Trump a renunțat la Nobelul pentru Pace.

2. A făcut ce știe el mai bine: show business, spectacol și afacere. A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna, îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump. Tranziția spre un nou guvern local poate dura oricât.

3. Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan.

4. Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina.

5. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea.

6. Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”.

Scenariul groazei: Rusia intră în Ungaria pentru a-l apăra pe Viktor Orban

Cristian Tudor Popescu își completează scurta analiză cu un scenariu îngrozitor, atât prin proximitatea față de România, cât și prin urmările de un dramatism nemaiîntâlnit vreodată în istoria noastră:

”P.S. Ați auzit vreo reacție din partea conducerii României, ministru de Externe, Președinte? Și ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”.

