Cristela Georgescu a susținut că dosarul în care soțul său este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată” și a reclamat că în presă „au ajuns pe surse” informații confidențiale care conțineau și date personale. Soția lui Georgescu a mai susținut că acesta „nu a înșelat”, ci „a fost înșelat”, potrivit News.ro.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri. Este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și, ca mamă, am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a declarat, miercuri după-amiază, Cristela Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT.

Soția lui Călin Georgescu a susținut că nu doar în acest dosar, ci și în altele, au ajuns în presă, pe surse, informații „confidențiale care conțineau și date personale ale membrilor familiei sale”.

„Deci eu nu am garanția, nu am siguranța datelor noastre personale și îmi exprim această îngrijorare”, a subliniat Cristela Georgescu.

Totodată, ea a reclamat că dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată”.

„Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”, a mai spus Cristela Georgescu.

Noi percheziții informatice la DIICOT

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu, adus din Arestul Central la sediul Structurii Centrale a direcției. La sediul DIICOT a ajuns, miercuri dimineață, și soția fostului candidat la Președinție, pentru a doua zi consecutiv.

Cristela Georgescu a fost și marți la DIICOT mai mult de șapte ore și a anunțat că perchezițiile vor continua în zilele următoare, precizând că a fost „invitată în calitate de martor”. Ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar și modul în care tatăl său a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea a vorbit despre „modul umilitor și traumatizant în care Călin a fost încătușat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Soția lui Călin Georgescu a mai acuzat că dosarul lui Călin Georgescu este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, deși acesta este acuzat într-un dosar pentru înșelăciune, ea reclamând că soțul său este persecutat.

Tot miercuri, procurorii DIICOT au anunțat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, în 24 septembrie, puseseră sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

În 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, precum și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetățean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, „în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”.

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.