Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează etapizat, în funcție de infrastructura disponibilă, potrivit News.ro.

„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulația pe noul pod peste Tisa și inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmației II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România și Ucraina”, arată, miercuri, CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Un pod rutier și un nou punct de trecere a frontierei

Reprezentanții CNAIR precizează că, în cadrul contractului, au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și un nou Punct de Trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia.

Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează în trei etape. Astfel, în data de 8 octombrie 2026 – Etapa I – are loc deschiderea pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

Etapa II presupune extinderea circulației și pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele.

Etapa a III-a este prevăzută pentru decembrie 2027

În decembrie 2027 se intră în Etapa III, când are loc extinderea punctului de trecere și pentru traficul pietonal, conform reprezentanților CNAIR.

Noul pod a costat peste 50 milioane euro și va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri și a fost proiectat să reziste cel puțin 100 de ani, potrivit datelor comunicate de Consiliul Județean (CJ) Maramureș.