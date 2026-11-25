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Huang va fi audiat într-o ședință cu ușile închise de trei comisii ale Camerei Reprezentanților, pe 1 decembrie, urmând ca pe 3 decembrie să participe la o audiere publică, în fața Comisiei bancare a Senatului SUA.

Potrivit presei americane, Donald Trump le-ar fi dat garanții membrilor consiliului de administrație Nvidia, că fondatorul companiei, a fost „exonerat” ori va fi grațiat, la nevoie.

După ce luni acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere-record de peste 31%, ridicând valoarea de piață a companiei cu 950 miliarde de dolari, marți, compania a pierdut o parte din câștiguri.

Bernard Condon, The Associated Press: „Cred că încep să apară îndoieli cu privire la faptul că revenirea lui Huang în vechea lui funcție înseamnă sfârșitul poveștii, oferind un răspuns definitiv și eliminând incertitudinea”.

Procurorul General al Statelor Unite nu a putut oferi, marți, un răspuns clar la întrebarea dacă Huang a făcut sau încă face obiectul unei investigații federale.

Reporter: A fost Jensen Huang anchetat?

Todd Blanche, Procurorul General al Statelor Unite NOU: Anchetat pentru ce? Nu înțeleg întrebarea. FBI-ul, agențiile de aplicare a legii în general, analizează diverse chestiuni în permanență. Asta nu înseamnă neapărat că se transformă într-o anchetă penală.

John Miller, analist-șef al CNN pentru forțele de ordine și servicii de informații: „La un moment dat, el întreabă: „anchetat pentru ce?”. Ei bine, să enumerăm câteva posibilități. A fost audiat de FBI? Este la curent cu faptul că femeia cu care avea o relație era suspectată a fi spion chinez? A bănuit vreodată acest lucru? Ce fel de informații au discutat în momentele lor de intimitate? Astăzi am aflat foarte puține lucruri de la Procurorul General cu privire la stadiul unei eventuale anchete a FBI în afară de faptul că a fost foarte reticent în a oferi detalii în această privință”.

Jensen Huang s-a întors la Nvidia la doar câteva zile după ce compania fondată de el îi respinsese oferta de a reveni, pe fondul acuzațiilor că a avut relații extraconjugale cu două subalterne și cu o presupusă spioană a Beijingului.

Dan Ives, analist și partener la Yorkville Ives & Co: „A fost o situație de tip „Don Corleone". Membrii consiliului de administrație au realizat că, dacă nu iau ei măsuri, o va face altcineva în locul lor. Dincolo de presiunile politice, cred că se prefigura o intervenție a acționarilor, care ar fi dus, probabil, la înlăturarea consiliului. Dacă tot e botezat (Huang) „Nașul” inteligenței artificiale, ei bine, suntem în „Nașul II”.

Însă congresmenii nu vor accepta acest deznodământ.

Totuși, experții pun intervenția lui Donald Trump pe seama îngrijorărilor cu privire la impactul scăderii acțiunilor companiei asupra economiei americane.

Dan Ives, analist și partener la Yorkville Ives & Co: „Realitatea este că Jensen era de neînlocuit, nu era vorba doar despre Nvidia, nici măcar doar despre sectorul tehnologic din SUA, ci despre economia globală. A devenit, practic, o situație de tipul „prea mare pentru a se prăbuși". Oricât de nebunesc ar suna, totul depinde de o singură persoană. Cred că plecarea lui Jensen de la Nvidia ar fi fost echivalentă, ca impact, cu o majorare a ratelor dobânzilor cu 0,75% de către Rezerva Federală. 2 O parte a problemei este și că Jensen reprezintă, într-o oarecare măsură, un activ de importanță pentru securitatea națională a SUA; există convingerea – indiferent dacă ești sau nu de acord – că Jensen este factorul decisiv în competiția dintre China și SUA în contextul revoluției inteligenței artificiale”.