O seară care va rămâne în istorie. Lionel Messi și-a luat rămas-bun de la naționala Argentinei marți, în cadrul unui meci amical împotriva Beninului (3-0), iar întreaga țară a avut ochii ațintiți asupra legendei sale. După meci, festivitățile și discursul atacantului, presa a fost profund impresionată de această pagină importantă care se încheie, potrivit News.ro.

La Nacion a salutat „legenda omului imposibil: Messi a bătut la ușa eternității în noaptea în care fotbalul i-a spus «mulțumesc» pentru totdeauna”. „Niciun omagiu nu ar putea să-i facă cu adevărat dreptate celui mai extraordinar fotbalist din toate timpurile”, scrie jurnalistul Andres Eliceche. „Niciun meci, niciun cântec, niciun cuvânt, niciun gol – nici măcar unul dintre ale sale – nu poate simboliza adevărata amploare a locului pe care îl ocupă în istoria acestui sport. (...) Nimeni nu poate pune la îndoială faptul că prezența sa este destinată să dăinuie pentru totdeauna. Messi a bătut la ușa eternității, iar eternitatea l-a primit, invitându-l să intre și să se așeze unde dorește.”

Jurnalistul subliniază, de asemenea, insultele repetate adresate de publicul de pe stadionul Monumental președintelui Federației, Claudio Tapia. „Caracterul sobru al acestui omagiu a demonstrat clar prăpastia imensă care îl separă pe acest fotbalist de neînlocuit de cei care trebuie să activeze acum la vârful AFA”, critică el. Apoi, el încheie, punând capăt dezbaterii privind cel mai bun jucător din toate timpurile în favoarea lui La Pulga. „Ceea ce rămâne este legenda unui fotbalist incomparabil, cel mai bun din toate timpurile.”

„În această țară marcată de diviziuni, pentru câteva ore nu mai există disensiuni”

Ziarul Olé îi adresează, la rândul său, mulțumiri „etern” lui Lionel Andrés Messi. „Închide ochii. O secundă este de ajuns. Ascultă vocile. Un stadion Monumental în delir care îl aclamă, care îi oferă o ultimă ovație în cadrul unui meci oficial. Strigătul «Meeeeessiiiii, Meeeessiiiii» răsună ca un omagiu absolut, emoția cuprinde mulțimea, copiii (și cei mai în vârstă) plâng pentru că nu-și pot imagina o echipă națională fără Lionel Messi: este singura pe care au cunoscut-o (acest extraterestru a jucat 21 de ani în echipa de seniori) și nu le vine să creadă ce se întâmplă. În această țară marcată de diviziuni, pentru câteva ore nu mai există disensiuni: emoția ne copleșește. Este momentul în care cel mai bun jucător din istorie – sau pur și simplu puștiul care urmărea un vis: să fie fericit jucând fotbal – își ia rămas-bun de la națională.”

Presa se oprește asupra imnului pe care l-a ascultat, dar nu l-a cântat: „are un nod uriaș în gât”. Apoi, îi amintește primii pași ca fotbalist. „Este un moment în care filmul vieții sale se derulează în fața ochilor lui Leo, ai micuțului Leo.” Își aude clar bunica spunându-i lui Salvador Aparicio, primul său antrenor: „Lăsați-l să joace, o să vă salveze meciul”, și își amintește, cu aproape aceeași claritate, răspunsul: „Doamnă, uitați-vă, e foarte mic, o să-i facă rău.” Își amintește chiar, cu o grimasă imperceptibilă pentru că e fugară – o sclipire de o secundă –, aceste cuvinte: „Pune-l în teren”, insista bunica căreia îi dedică acest ultim „dans”, la fel ca și tatălui său, Jorge.

„Leo părăsește echipa națională cu sufletul împăcat”

Pentru ultimul său meci, Lionel Messi și-a continuat ritualurile „pe toate, fără excepție”. Olé reamintește, de asemenea, că acest omagiu este „la fel de meritat pe cât de neașteptat, având în vedere că, în urmă cu abia zece ani, el anunța că părăsește echipa națională chiar în momentul în care coechipierii săi erau ținta unor critici virulente și a urii”.

„Leo părăsește echipa națională cu sufletul împăcat”, concluzionează editorialul. „Și-a îndeplinit toate visurile (...) Nu ne rămâne decât să-i adresăm un imens mulțumesc. Pentru fotbal, pentru goluri, pentru perseverența sa, pentru că nu a renunțat niciodată, pentru că a vrut (și a luptat) să joace pentru Argentina.”

În cele din urmă, TyC Sports a redactat un jurnal special în care a acordat nota zece tuturor jucătorilor și a salutat legătura lor cu legenda. Sub numele lui Messi, a apărut această simplă mențiune: „Mulțumim, profesore”.