Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că au fost desfăşurate acţiuni de control la Complexul “Dragonul Roşu”, în cadrul cărora au fost verificaţi peste 150 de operatori economici.

În urma verificărilor realizate, comisarii ANPC au dat 213 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 880.000 de lei, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 36.000 de lei şi temporar produse de peste 5,1 milioane de lei.

Ce au descoperit inspectorii

Principalele neconformităţi constatate au fost: comercializarea de jucării periculoase, precum şi a unor jucării care nu conţin menţiuni obligatorii referitoare la siguranţa utilizării, prezentând risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor; deficienţe de informare a consumatorilor cu privire la produsele textile şi articolele de încălţăminte comercializate; comercializarea produselor textile fără menţionarea obligatorie a compoziţiei fibroase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Echipele de control au mai descoperit şi alte neconformităţi, printre care punerea pe piaţă a unor jucării cu deficienţe grave de informare, în special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piaţă; comercializarea de echipamente electrice de joasă tensiune fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranţă ale Uniunii Europene, ceea ce poate genera riscuri semnificative pentru utilizatori; desfăşurarea activităţii comerciale fără deţinerea autorizaţiei legale de funcţionare.

„Produsele periculoase şi contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci constituie un pericol direct pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor. ANPC va continua să acţioneze cu fermitate pentru a preveni comercializarea acestora pe piaţă şi pentru a proteja fiecare consumator”, au transmis reprezentanţii ANPC.

