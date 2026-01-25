Sâmbătă, un bărbat din București, parte a unui grup organizat, a fost amendat cu 1.000 lei pentru provocare și participare la scandal, iar altul a intrat în vizorul procurorilor pentru portul fără drept de obiecte periculoase.

Duminică, jandarmii au emis 14 sancțiuni contravenționale suplimentare de 27.000 lei: o persoană a primit două amenzi – 10.000 lei pentru organizarea de adunări publice interzise și 1.000 lei pentru provocare la scandal. Alte opt persoane au fost sancționate cu 16.000 lei în total, incluzând 5.000 lei pentru inițierea de acțiuni violente menite să tulbure adunarea publică, plus 11 amenzi de 11.000 lei pentru tulburarea ordinii publice și injurii.

Jandarmii continuă investigațiile pentru a identifica participanți care au exercitat presiuni asupra forțelor de ordine, au instigat la violență, „au proferat injurii sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale” în cadrul manifestațiilor. Aceste intervenții vizează respectarea cadrului legal în vigoare.

Președintele Nicușor Dan și alte oficialități au fost huiduiți îndelung în timpul discursului, iar manifestările nu s-au oprit nici măcar în momentul intonării imnului național.





