Protejați prin lege, acești vestitori ai primăverii riscă dispariția, iar reglementările stricte vizează și alte plante protejate, sancționând încălcările sever, potrivit Echo24.

Primii ghiocei își fac apariția timid în grădini și pe marginea drumurilor, aducând cu ei un semn neîndoielnic al primăverii. Totuși, înainte de a culege aceste flori delicate, trebuie să știți că ghioceii sălbatici sunt o specie protejată, iar cei care îi culeg riscă nu doar amenzi considerabile, ci și o conștiință încărcată.

Un gest nevinovat, o amendă de până la 50.000 de euro

Ghioceii sunt protejați prin lege, iar culegerea sau dezgroparea lor din natură este strict interzisă, chiar dacă aceste flori par să crească peste tot. Legea prevede sancțiuni ce pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de statul federal și de gravitatea încălcării. Oricine este prins în flagrant riscă amenzi substanțiale, conform unui raport t-online.

De asemenea, grădinarii care doresc să aducă ghiocei sălbatici în grădina lor trebuie să știe că transplantarea acestora într-o altă locație este ilegală. Singurele flori permise sunt cele achiziționate din magazinele specializate, de la comercianți autorizați.

Ghioceii nu sunt doar flori frumoase de admirat. Dezgroparea lor pune în pericol existența acestor plante, mai ales în habitatul lor natural din Turcia și Caucaz, unde populațiile sunt tot mai reduse. Aceste flori se confruntă și cu amenințări din cauza modificărilor habitatului lor, în special din cauza plantațiilor de conifere, care înlocuiesc terenurile lor naturale, conform Institutului de Mediu, Măsurători și Conservarea Naturii din Baden-Württemberg.

Protejarea florilor: sancțiuni și reglementări stricte în Germania

În Germania, nu doar ghioceii sunt protejați prin lege, ci și alte plante și flori. Culegerea sau săparea lor ilegală atrage sancțiuni severe. Iată câteva dintre amenzile aplicabile în diferite regiuni:

Bavaria: minim 50 de euro

Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro

Bremen: între 50 și 20.000 de euro

Hamburg: între 25 și 50.000 de euro

Mecklenburg-Pomerania Occidentală: cel puțin 50 de euro

Saxonia Inferioară: minim 50 de euro

Renania de Nord-Westfalia: minim 25 de euro

Renania-Palatina: între 76,69 euro și 10.225,84 euro

Saarland: minim 50 de euro

Saxonia: minim 50 de euro

Turingia: între 75 și 10.000 de euro

Aceste reglementări sunt menite să asigure protejarea florilor și plantelor rare și să prevină dispariția lor, oferindu-le șansa să se dezvolte în habitatul lor natural. Așadar, dacă întâlniți ghiocei în natură, admirați-i de la distanță și lăsați-i să înflorească în voie.