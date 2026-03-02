Alături de alte state membre ale Uniunii, ţara noastră va activa mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor.

Corespondent PROTV: „Prima aeronavă TAROM care urmează să-i aducă în țară pe o parte dintre românii care au ajuns în Cairo va decola de pe Otopeni în următoarele minute – zborul este programat la 19:30 – iar cursa de întoarcere va avea loc în această noapte la ora 02:05.

Un al doilea zbor special, operat tot de TAROM, va pleca la ora 22:00, iar aeronava de retur este așteptată pe Otopeni la 04:35 dimineața”.

Aceste curse sunt dedicate strict repatrierii. În rest, zborurile comerciale sunt suspendate până la noi decizii ale autorităților.

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, traficul aerian spre și dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania a fost grav afectat. Doar luni, pe Otopeni, 35 de curse programate – 17 decolări și 18 aterizări – au fost anulate, iar în weekend aproximativ 50 de zboruri nu au mai avut loc.

Unii dintre pasageri au primit cazare temporară, în timp ce alții se descurcă pe cont propriu, așteptând informații despre cursele speciale.

Ministerul Transporturilor le-a recomandat românilor care aveau planificate călătorii către zona de conflict sau alte destinații afectate să își anuleze sau să își reprogrameze deplasările până la normalizarea traficului aerian.