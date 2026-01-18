Taxele de salubrizare au crescut în mai multe orașe. Cine riscă amenzi de până la 1.000 de lei

Stiri Sociale
18-01-2026 | 19:23
Atenție, noul an aduce în unele localități și creșteri de taxe pentru ridicarea gunoiului. Primii vizați sunt cei care nu au un contract de salubrizare. În unele cazuri, suma poate să urce până la o mie de lei de persoană pe an.  

Valentina Neagu

Sunt măsuri prin care, speră autoritățile locale, să-i facă pe oameni să arunce resturile pe categorii.

Deși obligatorie de mai bine de un deceniu, colectarea selectivă se aplică în multe cazuri doar pe hârtie.

Cum primesc unii oameni bani înapoi

În Sectorul 6, de pildă, de 6 ani este implementat un sistem prin care asociațiile de proprietari și cei care locuiesc la case pot să primească o parte din bani înapoi, cu anumite condiții.

Alexandru Predoi, reprezentantul unei firme de salubritate: Un sistem prin care se bonifică cantitatea de deșeuri reciclabile efectiv predată către operatorul de salubritate, actualmente în cuantum de 0,54 lei per kilogram. Dacă discutăm despre anul 2025, la nivelul sectorului 6 au fost aproximativ 2,5 milioane de lei pe care le-a returnat ca discount la factură către toți utilizatorii care au colectat separat.

Iar din februarie și Sectorul 5 vrea să-i stimuleze pe cei care aruncă gunoiul pe categorii.

Radu Tiliță, purtător de cuvânt al Sectorului 5: În acest moment, cetățenii Sectorului 5 plătesc fix pentru cât gunoi produc. Toate pubelele la nivelul Sectorului 5 sunt cipate, iar mașinile de gunoi au un scanner care citește acele cipuri și știm în timp real fiecare cât gunoi a produs și cât are de achitat. Totuși, de la 1 februarie 2026 va apărea și această variantă de colectare selectivă. Dacă vor apela la această variantă, vor avea automat și costuri mai reduse la facturi.

Multe primării oferă bonificații prin operatorul de salubritate. Însă pot apărea și penalități.

În Sectorul 2, de exemplu, cei care nu încheie un contract cu un operator vor avea de achitat o taxă de 76 de lei de persoană pe lună. Adică într-un an un om ajunge să plătească peste 900 de lei, de trei ori mai mult decât cei care au contracte. Însă, indiferent de sector, poliția locală îi poate amenda pe cei care nu fac colectare selectivă, inclusiv asociațiile de proprietari. Între timp, taxa de salubrizare rămâne un mister pentru mulți.

De altfel, în toate orașele au crescut taxele de salubrizare. În Constanța, de exemplu, ajunge la aproximativ 28 de lei pe lună de persoană, față de 20 de lei în 2025 și doar 8 lei în 2024. Iar în Galați, taxa s-a majorat cu 70% față de anul trecut.

Dată publicare: 18-01-2026 19:15

