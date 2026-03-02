LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit în Kuweit. Ambasada SUA este în flăcări | VIDEO

Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit luni în Kuweit, dar toți membrii echipajelor au supraviețuit, a anunțat Ministerul Apărării din micul stat arab, aliat al SUA. Concomitent, au apărut și imagini cu Ambasada SUA din Kuweit în flăcări.

Cristian Anton

Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat luni că „mai multe aeronave militare ale Statelor Unite s-au prăbușit” luni și că „toți membrii echipajului au supraviețuit”, scrie CNN.

Declarația vine după ce videoclipurile geolocalizate de CNN au arătat un avion de vânătoare prăbușindu-se în Kuweit și un pilot sărind cu parașuta la sol.

Autoritățile relevante au inițiat imediat operațiuni de căutare și salvare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, colonelul Said Al-Atwan.

Echipajele au fost evacuate de la locurile prăbușirii și au fost transferate la spital pentru a le evalua starea și a li se acorda îngrijirile medicale necesare”, a spus el, adăugând că militarii americani se află într-o stare „stabilă”.

Al-Atwan a precizat că autoritățile din Kuweit sunt în „coordonare directă” cu Washingtonul.

Informația despre avioanele americane de luptă prăbușite a venit aproape concomitent cu imagini care arată Ambasada SUA din Kuweit în flăcări. 

Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuweit, în urma unui atac iranian în această ţară mică din Orientul Mijlociu, relatează The Associated Press, conform News.

AP difuzează o înregistrare video în care din ambasadă iese fum şi în care se aude o alarmă.

Washingtonul le-a cerut anterior americanilor să se adăpostească şi să rămână înăuntru. ”Nu veniţi la ambasadă”, se arăta în mesaj, fără alte detalii.

Misiunea americană în Kuweit, la fel ca alte ambasade americane în Orientul Mijlociu, este un complex vast şi fortificat, în care se află mai multe clădiri şi facilităţi de recreere.

Reprezentanța diplomatică se află în apropierea altor ambsade şi zone rezidenţiale la sud de centrul capitalei, Kuweit. Palatul Bayan, reşedinţa emirului se află în apropiere.

În decembrie 1983, un camion cu explozivi a avariat puternic o parte a sediul Ambasadei Statelor Unite în Kuweit, după ce a spart o poartă şi a fost detonat.

Acest atentat cu camion-capcană a făcut parte dintr-o serie de atacuri şi a fost atribuit unor grupări armate susţinute de Iran.

Conflictul din Orientul Mijlociu se adâncește: marina iraniană, decimată, iar bazele americane din Golf rămân sub atac

