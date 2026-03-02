Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit în Kuweit. Ambasada SUA este în flăcări | VIDEO

Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit luni în Kuweit, dar toți membrii echipajelor au supraviețuit, a anunțat Ministerul Apărării din micul stat arab, aliat al SUA. Concomitent, au apărut și imagini cu Ambasada SUA din Kuweit în flăcări.
”Autoritățile relevante au inițiat imediat operațiuni de căutare și salvare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, colonelul Said Al-Atwan.
„Echipajele au fost evacuate de la locurile prăbușirii și au fost transferate la spital pentru a le evalua starea și a li se acorda îngrijirile medicale necesare”, a spus el, adăugând că militarii americani se află într-o stare „stabilă”.
Al-Atwan a precizat că autoritățile din Kuweit sunt în „coordonare directă” cu Washingtonul.
Informația despre avioanele americane de luptă prăbușite a venit aproape concomitent cu imagini care arată Ambasada SUA din Kuweit în flăcări.
VIDEO | Smoke billows from US Embassy compound in Kuwait after attack by Iran.
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a solicitat luni ONU să tragă la răspundere Statele Unite și Israel pentru „consecințele profunde și pe termen lung” ale asasinării ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de aceste două țări.
În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.
Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că luni seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.