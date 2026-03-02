Funcția era vacantă de peste două luni, după demisia lui Daniel David. Interimatul a fost asigurat, de premierul Bolojan.

În ședința online a Biroului Politic Național, Mihai Dimian a fost validat în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației.

Are 51 de ani și este rectorul Universității din Suceava. Este licențiat în matematică și fizică și are un doctorat în inginerie electrică obținut în Statele Unite, la University of Maryland. A predat la Universitatea Howard din Washington, iar o parte importantă a carierei sale este legată de cercetare și de zona tehnologică.

Din 2024 conduce Universitatea „Ștefan cel Mare”, după mai mulți ani petrecuți în funcții de management universitar. Nu are apartenență politică declarată, iar numele său a fost propus chiar de premierul Bolojan.

El are şi mai multe distincţii. Are Premiul Academiei Române ”Constantin Miculescu” (2014), Trofeul ”Oamenii Timpului” categoria Educaţie şi Cercetare (2015) 18 Profesor Bologna (2007, 2016) – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Premiul III – Cercetătorul Român al Anului, Fundaţia Dinu Patriciu (2009) Profesorul Anului, Consiliul Studenţilor, Facultatea de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea Howard, Washington DC (2008) Premiul pentru activitatea din cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor la Universitatea Howard, Washington DC (2008) Asistent de Cercetare Distins, Universitatea Maryland, College Park, (2002, 2003, 2004).

Este preşedinte / Vice-Preşedinte – Comisia de Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologii a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale (2016 – prezent) dar şi Membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (2021 – prezent), Membru al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, la Ministerul Cercetării şi Inovării (2017 – 2019) Membru al Consiliului Naţionale de Statistică şi Prognoză ăn Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei Naţionale (2016 – 2018) Editor Asociat - Advances in Electrical and Computer Engineering (2009 – prezent), Editor Invitat Coordonator – Journal of Advanced Transportation (2018).

„Formarea sa şi experienţa acumulată în instituţii de top din Europa şi Statele Unite ale Americii conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală şi angajament ferm pentru consolidarea educaţiei şi cercetării din România. Este un profesor foarte apreciat de studenţi, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România, primind premiul de excelenţă „Profesorul Anului”, din partea Consiliului Studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC şi distincţia „Profesor Bologna” din partea Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România”, arată PNL.

Dimian are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.

Corespondent PRO TV: „Ministerul Educației a rămas fără titular pe 22 decembrie 2025, după demisia lui Daniel David, într-un context tensionat, cu discuții aprinse despre reforme și finanțare. Portofoliul a fost preluat interimar de premierul Ilie Bolojan, până pe 27 februarie, când i-a expirat mandatul. În zilele următoare, propunerea de ministru va ajunge pe masa Guvernului pentru validare, urmând apoi procedura oficială de numire”.