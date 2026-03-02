În primele trei zile de război, au murit patru militari americani, iar alți 18 au fost grav răniți. Între timp, în Orientul Mijlociu s-a mai deschis un front. După ce gruparea șiită Hezbollah a atacat cu drone și rachete nordul Israelului, Beniamin Netanyahu a ordonat bombardamente intense asupra pozițiilor islamiștilor, susținuți de Iran.

Imagini apărute online arată un avion F15 american cuprins de flacări în timp ce se prăbușește în apropierea bazei militare americane Ali Al Salem din Kuweit. Nu a fost însă singurul. Comandamentul armatei americane a confirmat că trei aparate F15 F-15E Strike Eagles au fost doborâte, din greșeală, de apărarea anti-aeriană a Kuweitului în toiul unui atac intens lansat de Teheran asupra micii monarhii din Golf.

Din fericire, cei șase membri ai echipajelor au reușit să se catapulteze la timp și sunt teferi. Au fost recuperați de kuweitieni și duși în baza americana.

Incidentul arată cât de mari sunt riscurile pentru militarii americani și israelieni, inclusiv pentru așa-numitele „friendly fires”, atacuri între aliați. De altfel omagiind eroismul celor patru militari morți duminică în misiune, Donald Trump a recunoscut:

Donald Trump, președintele SUA: „Din nefericire, probabil vor muri și alți (militari americani) înainte să se termine. Așa stau lucrurile. Dar America le va răzbuna moartea și va aplica cea mai dură lovitură teroriștilor care au purtat un război chiar împotriva civilizației”.

Israelul și Statele Unite au continuat să lovească și luni obiective militare ale Iranului - centre de comandă, unități ale Gardienilor Revoluției sau depozite de rachete balistice. Israelul a anunțat și eliminarea unui înalt responsabil al serviciilor de informații de la Teheran.

Contraamiral Efi Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Mesajul nostru pentru regimul iranian este clar: vom ajunge la fiecare dintre voi - în sediile voastre, în buncărele voastre și oriunde altundeva. Nimeni nu este imun”.

Răspunsul regimului rănit și furios de la Teheran a fost să difuzeze acest clip de propaganda în care arată mii de drone aliniate în tuneluri subterane. Steagul iranian și fotografii ale defunctului ayatollah Ali Hamenei împodobesc pereții.

Cu aceste drone iranienii au continuat și astăzi să țină în corzi statele vecine din Golf care găzduiesc baze militare americane - Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Kuweit, Qatar și Irak.

Într-o mutare menită să escaladeze și mai mult tensiunile, gruparea șiită libaneză Hezbollah, solidară cu Iranul care o finanțează și o înarmează, a trimis drone de atac asupra bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru. Au făcut doar pagube minore, dar acțiunea amplifică temerile privind o extindere scăpată de sub control a conflictului.

Atacul cu drone a avut loc la câteva ore după ce Londra a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a ataca bazele de rachete iraniene. În acest timp, Iranul lansează necontenit valuri de rachete spre orașele israeliene.

Obiectivul regimului islamic este să epuizeze apărarea antiaeriană și să crească mizele războiului pentru Statele Unite și Israel. Pe ambele fronturi, în Israel și în țările din Golf, iranienii încearcă să-și consume mai întâi munițiile mai puțin valoroase, epuizând în același timp interceptorii adversarilor și perturbând viața populației civile.

De luni dimineață, conflictul s-a mutat și în Liban. Gruparea șiită Hezbollah, susținută de Teheran, a atacat nordul Israelului în semn de solidaritate cu Iranul, iar aviația israeliană a răspuns în forță cu un val de atacuri aeriene asupra suburbiei sudice a Beirutului, fieful Hezbollah.

Pe de altă parte, noua conducere provizorie de la Teheran a dezmințit că ar fi gata să reia negocierile cu Washingtonul, așa cum declarase azi-noapte Donald Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „Întregul sistem militar de comandă iranian a fost spulberat și mulți dintre oficialii militari vor să se predea că să-și salveze viețile. Vor imunitate. Ne contactează cu miile”.