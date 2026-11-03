Vântul în rafale a ridicat valuri și de 4 metri pe alocuri.

La Constanța, sportivii s-au bucurat de fiecare val.

Gabi Damian, kitesurfer: „Este extraordinar, vântul este foarte puternic. Sunt niște condiții foarte bune pentru noi. Sunt foarte mari și sunt extraordinare pentru că atunci când vrei să sari, te folosești de valuri și sari mai mult”.

Pe o astfel de vreme, zmeul este mult mai greu de controlat, așa că fiecare mișcare trebuie făcută cu mare atenție.

Andrei Damian, kitesurfer: „Sunt condițiile extreme astăzi. Nu am mai avut o zi cu vânt atât de tare de ceva ani. E destul de dificil. Mai ales că am intrat cu un zmeu supradimensionat. Acum am ieșit, schimb zmeul și intru la loc. Abia te poți mișca stânga dreapta, dar e super fain. Condițiile astea le așteptăm de mult timp”.

Vremea rea a dat însă peste cap traficul naval. Manevrele au fost suspendate în Portul Constanța, în porturile Midia și Mangalia.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt ANR: „Este o vizibilitate redusă și vântul este puternic. Sunt valuri în larg de până la 4-5 m, iar forța vântului ajunge și chiar opt pe scara B Fort."

Luni, mai multe străzi din Constanța, dar și faleza din Năvodari, au fost acoperite de apă, iar șoferii au circulat cu greu.