La stația meteo din Constanța a fost doborât recordul întregistrat în octombrie anul trecut, când în timpul unei ploi torențiale s-au acumulat 100 de litri de apă pe mp. Acum s-au adunat 143, în 24 de ore.

Miercuri, faleza din Năvodari era încă inundată deși nu a mai plouat între timp.

Bărbat: „Suntem aici de alaltăieri, iar marți seară a fost foarte foarte ciudat, pentru copii, pentru noi, venea apă din toate canalele. Am fost și prin Constanța și era incredibil”.

Corespondent Pro TV: „Așa arată plaja în urma codului roșu de vreme rea. Apa s-a scurs de pe faleză și și-a croit drum prin nisip. În unele zone a săpat adevărate șanțuri și plaja a fost pur și simplu ruptă. Au rămas terase de nisip de mai bine de 30 de cm."

Femeie: „De 10 ani sunt aici, dar n-am văzut-o așa urâtă."

Plaja a fost măcinată de apă și în Eforie. Specialiștii de la Apele Române au evaluat situația.

Stelică Hagi, directorul ABA Dobrogea Litoral: „În zona Năvodari s-au creat o serie de ravene, breșe. Am inventariat întreaga linie de coastă, urmând să intervenim mecanizat pentru a reface întreaga suprafață afectată."

Pe litoral, sunt așteptate precipitații și în zilele viitoare.