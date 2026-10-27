Potrivit meteorologilor, în acest interval vor fi descărcări electrice şi cantităţi de apă de până la 55 l/mp.

Codul Roşu de ploi este pentru municipiul Constanţa şi localităţile Năvodari, Ovidiu şi Lumina, iar prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 2o-25 l/mp.

„În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de 50...55 l/mp. Vor fi descărcări electrice”, precizează ANM.

Codul Roşu este valabil între orele 16:50 şi 19:00.

Alte localităţi din judeţul Constanta (Medgidia, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Istria, Săcele, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman şi Grădina) se află, potrivit meterologilor, sub avertizare Cod Portocaliu de ploi, tot până la ora 19.00, când prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 25-35 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore pe alocuri s-au acumulat cantităţi de apă de până la 40 l/mp.