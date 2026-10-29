Oamenii nu și-au mai primit salariile din aprilie, iar unii au probleme grave de sănătate și au nevoie de îngrijiri medicale urgente. Nava rămasă fără pavilion este pusă sub sechestru. Sindicatul Navigatorilor cere autorităților să permită repatrierea echipajului.

Zece marinari de pe „Nava Militsa” trăiesc de luni întregi în incertitudine, departe de familii și copii. Ultimul salariu l-au primit în luna aprilie, iar pe lângă lipsurile financiare, oamenii se confruntă și cu condiții grele de trai și cu probleme medicale.

Jaafar Ismail, mecanicul navei: „Temperaturile sunt scăzute, nu avem curent, am intrat în black out. Nu avem suficient ulei să pornim generatorul. Nu avem cum să facem căldură în cabine.”

Reporter: „E rece?”

Jaafar Ismail: „E foarte rece, nu avem suficiente haine. Situația e foarte grea acasă.”

Reporter: „Soția dumneavoastră are bani acasă?”

Jaafar Ismail: „Nu, nu are bani.”

Yazan Rakzeh, marinar: „Am o problemă, am nevoie de o intervenție chirurgicală la dinți. Am aceste probleme deja de șase luni sau chiar mai mult. Și am o problemă și la rinichi.”

Reporter: „Cum e viața aici pe navă?”

Yazan Rakzeh: „E foarte rea, e foarte rea. Trebuie să mergem acasă, avem familii, avem copii toți.”

Abdull Rahman Dilh, comandantul navei: „Aici, echipajul are probleme medicale, e nevoie de asistență medicală și trebuie să meargă acasă. De aceea avem nevoie de ajutor, de la oricine. Contractul nostru este complet încheiat, proprietarul a abandonat nava, nu avem pavilion.”

Nava „Militsa” a plecat în luna iulie din Bulgaria spre Constanța, unde ar fi trebuit să încarce porumb.