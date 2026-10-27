Sarcofag intact din epoca romană descoperit în orașul Constanța. Ce au scos arheologii din mormântul unui copil | VIDEO

Reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au descoperit, marţi, în municipiul Constanţa, un sarcofag intact din epoca romană.

Cercetările preliminare au arătat că este vorba despre mormântul unui copil, iar în interior au fost găsite două jucării din lut, ghirlande de flori şi o monedă, potrivit News.ro.

”Specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au avut parte de o descoperire deosebită: în marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact. Din cercetările preliminare s-a constatat că este vorba de un mormânt de copil, în interior fiind vizibil un bogat inventar funerar cuprinzând câteva obiecte de port, monedă, două jucării de lut şi ghirlande de flori”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

La ora transmiterii acestei ştiri cercetarea şi prelevarea materialelor arheologice sunt în curs de desfăşurare.

Reprezentanţii muzeului au precizat că mai multe detalii despre această descoperire vor fi oferite în cadrul unei conferinţe de presă care va avea loc miercuri.

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