Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
62276018

Circulația pe aproximativ 13 kilometri din Autostrada A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie, pe sectoarele Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța, a anunțat Horațiu Cosma.

autor
Aura Trif

Potrivit acestuia, deschiderea celor două loturi va asigura continuitatea circulației pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1, în zona Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

„Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Lotul 4, Pantelimon – Cernica, a fost finalizat încă din vară, însă nu a putut fi deschis circulației până la terminarea sectorului vecin. Potrivit lui Cosma, compania de drumuri nu a prevăzut o descărcare a traficului în DN3 care să permită folosirea separată a acestui tronson.

Deschiderea celor două loturi ar urma să ofere șoferilor legături mai rapide între principalele autostrăzi și să reducă dependența de actuala centură a Capitalei, intens circulată. Noua conexiune este importantă atât pentru traficul de persoane, cât și pentru transportul de marfă.

Horațiu Cosma a atras însă atenția și asupra întârzierilor de pe lotul 3, Afumați – Pantelimon, care, potrivit acestuia, ar fi trebuit să fie finalizat cu un an mai devreme.

Acesta a precizat că a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o analiză a contractului și aplicarea penalităților care se impun.

„Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”, a transmis Horațiu Cosma.

Trei români au furat peste 40.000 de lire de la vârstnici, în Marea Britanie. Au fost filmați în timp ce furau carduri

Sursa: StirilePROTV

Etichete: autostrada a0, santier, bucuresti, lucrari, circulatie,

Articol recomandat de sport.ro
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog
Citește și...
autostrada transilvania santier
Știri Actuale
Nou termen pentru Autostrada Transilvania. CNAIR vrea să inaugureze 155 de km continui pe A3 până la sfârșitul anului

Lucrările pe trei șantiere ale Autostrăzii Transilvania continuă, în ciuda vremii ploioase, iar autoritățile își propun ca sectoarele respective să fie deschise circulației până la finalul anului. 

Autostrada india
Stiri externe
Autostrada în carouri roșii din India, metodă ingenioasă pentru șoferi. Ce rol au marcajele colorate

O autostradă din India a fost amenajată cu un sistem neobișnuit de marcaje roșii, pasaje subterane și garduri de protecție, pentru a reduce riscul accidentelor în zonele frecventate de animale sălbatice. 

Whatsapp image 2026 10 16 at 100432
Știri Actuale
Accident în lanţ cu cinci autovehicule pe autostrada A1, în județul Arad. Zece răniți au ajuns la spital

Zece răniţi au ajuns la spital în urma unui accident de pe A1, produs în noaptea de joi spre vineri, în care au fost implicate cinci autovehicule în care se aflau 12 persoane,

Recomandări
Politia politie
Știri Actuale
Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

Incident grav, sâmbătă seara, la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat de 43 de ani, înarmat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft, a intrat în sediul Inspectoratului de Poliție.

Franta proteste
Stiri externe
Proteste violente în Franța, Italia și Albania. Autoritățile franceze au reținut peste 1000 de oameni, iar cele italiene 500

A fost o noapte cu proteste violente în Franța, Italia și Albania. În marile orașe din Hexagon, oamenii au manifestat pașnic peste zi. Spre seară s-a lăsat, însă, cu lupte de stradă.

62576553
Știri Actuale
Infotrafic: Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și în 29 de județe. Vizibilitate redusă sub 50 de metri

Centrul Infotrafic avertizează că, duminică dimineaţă, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov, dar şi pe drumuri din 29 de judeţe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 27 | Sănătatea vasculară și circulația periferică: semnale de alarmă pe care le ignorăm

35:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Robert Niță și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1

Sport

Gigi Becali a făcut praf doi rapidiști: „Nu a atins-o / Nu a făcut nicio fază”