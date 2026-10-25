Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

„Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit acestuia, deschiderea celor două loturi va asigura continuitatea circulației pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1, în zona Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

Lotul 4, Pantelimon – Cernica, a fost finalizat încă din vară, însă nu a putut fi deschis circulației până la terminarea sectorului vecin. Potrivit lui Cosma, compania de drumuri nu a prevăzut o descărcare a traficului în DN3 care să permită folosirea separată a acestui tronson.

Deschiderea celor două loturi ar urma să ofere șoferilor legături mai rapide între principalele autostrăzi și să reducă dependența de actuala centură a Capitalei, intens circulată. Noua conexiune este importantă atât pentru traficul de persoane, cât și pentru transportul de marfă.

Horațiu Cosma a atras însă atenția și asupra întârzierilor de pe lotul 3, Afumați – Pantelimon, care, potrivit acestuia, ar fi trebuit să fie finalizat cu un an mai devreme.

Acesta a precizat că a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o analiză a contractului și aplicarea penalităților care se impun.

„Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”, a transmis Horațiu Cosma.