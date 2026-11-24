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"Vreau să vă dau o veste importantă, o veste pe care o aşteptam şi eu şi toată lumea: aseară am avut o discuţie cu Ministerul Finanţelor şi am primit creditele de angajament de 35 de miliarde de lei. Deci, de astăzi avem programul SAFE operaţionalizat", a transmis, într-o conferinţă de presă organizată pe şantierul autostrăzii A7, ministrul Ovidiu Popa, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că până la finalul acestui an vor fi daţi în circulaţie 30 de kilometri din A7 între Bacău şi Roman Sud.

"La începutul anului viitor vom da şi diferenţa de 19 kilometri, de la Roman Sud până la Mirceşti, iar după jumătatea anului viitor vom da întreg tronsonul până la Paşcani. Evident, după vom continua A7 şi cu de la Paşcani la Suceava şi cu drumul expres de la Suceava la Siret", a precizat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

Programul SAFE oferă României acces la finanțare pentru proiecte majore de infrastructură, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică, mobilitate și siguranță rutieră. În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani.

Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar Autostrada Unirii va contribui la modernizarea și creșterea economică a jumătății de nord a României și la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina.

Prin Programul SAFE, România are acces la finanțare pentru proiecte importante de infrastructură, care contribuie la dezvoltarea economiei și la îmbunătățirea mobilității și a siguranței.

Prezent la conferinţa de presă, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat faptul că trebuie să rămână o singură companie de administrare a infrastructurii rutiere.

"Este clar că e nevoie de o singură companie, nu de două, nu şi CNAIR şi CNIR, ci una singură, care face treabă aşa cum a făcut în toţi aceşti ani", a declarat Sorin Grindeanu.