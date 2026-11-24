Oficiul Federal pentru Aprovizionare Economică pregătește un plan de urgență, menit să reducă presiunea asupra rezervelor de carburant până la stabilizarea pieței, conform Autobils.es.

Potrivit datelor TankBilling, un litru de benzină costă în medie 1,93 franci elvețieni în Elveția, echivalentul a aproximativ 2,10 euro. Motorina este și mai scumpă: 2,40 franci pe litru, adică aproximativ 2,59 euro.

Autoritățile încearcă, în paralel, să remedieze problemele de transport care îngreunează aprovizionarea cu combustibil în Europa. Printre acestea se numără nivelul scăzut al apei din fluviul Rin, lucrările la infrastructura feroviară din Germania și închiderea a două conducte de petrol din sudul Franței, în urma inundațiilor.

De ce ar putea scădea limita de viteză la 80 km/h

Reducerea vitezei maxime de la 120 la 80 km/h ar avea ca scop diminuarea consumului de combustibil. La viteze mari, mașinile trebuie să învingă o rezistență mai puternică a aerului, ceea ce duce la un consum mai ridicat, în special în cazul motoarelor pe benzină și motorină.

Prin această măsură, autoritățile ar încerca să încurajeze un stil de condus mai eficient și să reducă folosirea carburantului în perioada în care aprovizionarea rămâne afectată.

Ce riscă șoferii care depășesc noua limită

Dacă reducerea limitei de viteză va fi aprobată, șoferii care nu respectă regulile ar putea primi sancțiuni severe. În Elveția, depășirea limitei cu 31 km/h poate duce la suspendarea permisului pentru cel puțin o lună. Dacă viteza este depășită cu mai mult de 35 km/h, suspendarea poate fi de minimum trei luni.

Consecințele pot fi mult mai grave în cazul depășirilor extreme. De exemplu, un șofer care circulă cu 140 km/h pe un sector unde limita este de 80 km/h depășește viteza legală cu 60 km/h. O astfel de abatere poate intra sub incidența articolului din legislația elvețiană cunoscut drept „Raserartikel”, care prevede pedepse cu închisoarea între unu și patru ani și confiscarea mașinii.