”Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 şi 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov”, anunţă, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic, potrivit News.ro.

Zonele vizate

De asemenea, este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din 29 de judeţe, respectiv Arad, Bihor, Constanţa, Tulcea, Maramureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Olt, Dolj, Botoşani, Suceava, Iaşi, dar şi în mun. Bucureşti.

La nivel naţional se circulă pe un carosabil parţial umed, cu valori de trafic scăzute.

”Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru acestea, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător”, au transmis poliţiştii.

Recomandările polițiștilor pe timp de ceață

Aceştia recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege.

”În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, avertizează Centrul Infotrafic.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.