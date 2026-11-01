Lotul va fi deschis traficului rutier deschisă numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru siguranța traficului, în prezent fiind în desfășurare lucrări de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, potrivit unei postări publicate duminică pe pagina de Facebook a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), conform Agerpres.

„Se lucrează și astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, elemente esențiale pentru siguranța circulației. Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru circulația în siguranță”, se arată în postarea CNAIR.

Lotul 3 al A0 Nord (Afumați - Pantelimon), construit de către antreprenorul chinez CCECC, avea un stadiu fizic de aproximativ 98,35%, în octombrie 2026.

Lungimea totală a acestui sector de drum este de 8,6 km (între DN2/Afumați și DN3/Cernica-Pantelimon), iar valoarea contractului se ridică la aproximativ 398 milioane lei (fără TVA).

Anunțul CNAIR vine după ce în urmă cu aproape o săptămână, Horațiu Cosma (USR), fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, îl acuză pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, și pe Cristian Pistol, directorul CNAIR, că ar fi amânat din motive politice deschiderea circulației pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Cernica, deși lucrările erau aproape finalizate.

Potrivit acestuia, constructorii mai aveau de montat câteva sute de metri de parapete, operațiune care ar fi durat două-trei zile, însă ar fi primit indicații să încetinească ritmul lucrărilor. Cosma susține că decizia ar fi fost determinată de orgolii politice și de dorința lui Sorin Grindeanu de a nu permite unui adversar politic să revendice meritul deschiderii autostrăzii. El compară situația cu alte proiecte de infrastructură întârziate sau blocate în trecut și acuza PSD că tratează infrastructura drept un instrument politic, în detrimentul interesului public și al șoferilor care așteaptă finalizarea inelului de autostradă al Capitalei.