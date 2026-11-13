Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului român ar fi uriaș – zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină. Gabriel Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții.

După gratii pentru 24 de ore a ajuns și un om de afaceri cunoscut în industria petrolieră din România.

După audieri care au durat mai multe ore, procurorii au decis reținerea a două persoane. Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator al companiei Eco Petroleum, vor petrece 24 de ore în spatele gratiilor.

Suspiciuni privind importurile de petrol rusesc

Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins pe platforma Oil Terminal. Este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și, totodată, obiectiv strategic.

Perchezițiile au avut loc după ce anul trecut DIICOT s-a sesizat din oficiu privind suspiciuni că două firme importă pe ascuns petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene.

Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal, funcție din care și-a dat demisia, a fost printre primii suspecți aduși la audieri la sediul central al DIICOT.

Anchetatorii bănuiesc că persoane cu funcții de conducere din companie, împreună cu inspectori vamali, ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozitele de stocare și vânzarea lor fără să plătească taxele prevăzute de lege.

Astfel, plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată, iar întârzierile ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de lei.

Rețea de firme din Elveția și Malta

Procurorii investighează o presupusă rețea constituită în jurul a două companii exportatoare, din Elveția și Malta. Există suspiciunea că aceasta ar fi folosit documente de origine și de transport falsificate pentru a aduce petrol și produse petroliere rusești în România, ocolind sancțiunile europene.

Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii verifică dacă prin acest terminal au fost introduse în țară produse petroliere cu documente care ar fi ascuns proveniența lor reală. În dosar apare și compania elvețiană Euronova Energies, unul dintre cei mai importanți clienți ai companiei de la Constanța. În 2024, firma elvețiană a generat 8,1 la sută din cifra de afaceri a operatorului portuar.”

Adrian Dorogan, analist de informații specializat în sancțiunile împotriva Rusiei, a explicat pentru „România, te iubesc” legăturile Euronova cu Rusia.

Adrian Dorogan, analist de informații: „Da, Euronova Energies este o companie elvețiană deținută în prezent de Stefan Iovanovici și 2 cetățeni elvețieni. Are domenii de activitate, transportul, depozitare, comercializare de petrol și produse. A câștigat licitații pentru cote de petrol de la compania rusă de stat. Da, «din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă».”

Ce au stabilit procurorii până acum

Potrivit DIICOT, până acum ancheta nu a stabilit că motorina scoasă ilegal din Oil Terminal ar fi rusească. Suspecții ar fi folosit însă mai multe firme, unele aflate în insolvență, pentru a vinde mii de tone de combustibil fără să achite la timp taxele datorate statului.

Gabriel Daraban este acuzat, potrivit documentelor procurorilor DIICOT, că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al unei firme interpuse a unei cantități de aproape 67.000 de tone de motorină prin 138 de declarații vamale de import.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: „Societatea a emis facturi nereale pentru deducerea nelegală a TVA, astfel au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale în valoare totală de peste 208 milioane de lei.”

Prin acest mecanism, statul ar fi fost prejudiciat de încă 33 de milioane de lei. Ancheta este complexă și sunt vizați inclusiv funcționari bancari care i-ar fi ajutat pe membrii grupării să obțină ilegal fonduri – peste 41 de milioane de lei sub forma a 12 credite IMM Invest și IMM Invest Plus.

La audieri au fost aduse peste 40 de persoane, printre care șeful Vămii Constanța, șeful Inspecției Fiscale ANAF Bacău și mai mulți inspectori vamali.