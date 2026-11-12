„Având în vedere anumite informaţii apărute în spaţiul public cu privire la provenienţa produselor energetice tranzacţionate de către membrii grupării de criminalitate organizată implicaţi în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizaţi în Federaţia Rusă. Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligaţiilor fiscale (plata TVA şi a accizelor) de către societăţile comerciale implicate în circuitul infracţional", transmite DIICOT într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Conform unor surse judiciare, printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti.

Descinderile îl vizează şi pe Gabriel Daraban, care şi-a dat demisia cu o zi în urmă din funcţia de director comercial al Oil Terminal. El este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).

Reacția Oil Terminal

Oil Terminal a transmis că nu au fost desfăşurate percheziţii la sediul societăţii în data de 12 noiembrie şi că aceasta nu are nicio calitate procesuală în cauza penală instrumentată de DIICOT privind o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei.

„Societatea Oil Terminal informează acţionarii şi investitorii că nu au fost desfăşurate percheziţii la Oil Terminal în data de 12.11.2026. Societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziţia organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situaţiei de fapt", se arată într-o informare transmisă, joi, Bursei de Valori Bucureşti.

Totodată, compania a anunţat că Gabriel Daraban a încetat, în data de 12 noiembrie 2026, activitatea la Oil Terminal, unde ocupa funcţia de director comercial, în baza unui contract individual de muncă. Informarea vine în completarea unui raport curent publicat de companie la 27 noiembrie 2025.