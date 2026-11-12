Zeci de percheziții au avut loc dimineață, în cinci județe.

Corespondentul Știrile PROTV: „Procurorii DIICOT vorbesc de peste 66.000 tone de motorină care se aflau într-un antrepozit fiscal al companiei de stat Oil Terminal din Constanța. Erau patru firme care importaseră motorina acolo și, ca să o scoată mai departe la vânzare, trebuiau să plătească către stat taxele aferente. Procurorii DIICOT spun că în schema infracțională a fost implicată o altă firmă care a scos acea motorină într-un regim suspensiv. Adică nu a plătit la timp taxele, ci le-a plătit după ce motorina a fost vândută. Și de aici ar fi reieșit un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, spun procurorii DIICOT.

Printre primele persoane aduse la audieri s-a numărat directorul sectorului comercial Oil Terminal, Gabriel Daraban. Acesta și-a dat ieri demisia, informație confirmată de fratele său pentru Știrile PRO TV. Lui îi reproșează procurorii DIICOT că ar fi trebuit să supravegheze aceste lucruri, ținând cont că vorbim de peste 138 de ordine vamale semnate, prin care s-a extras acea cantitate impresionantă de motorină, iar statul a fost astfel prejudiciat. Daraban ar fi trebuit să verifice felul în care motorina este scoasă din antrepozitul Oil Terminal din Constanța. El este la audieri de azi-dimineață. Am încercat să îl sunăm pe telefonul mobil, însă este închis.

La audieri au fost aduse peste 40 de persoane: inspectori vamali, reprezentanți ai unei bănci. Procurorii au descoperit în timpul cercetărilor și o obținere ilegală de credite în valoare de peste 40 de milioane de lei. S-ar fi folosit acolo niște declarații false, fictive, prin care s-au obținut acei bani.

Totodată, la audieri au fost aduși și reprezentanți ai unor organe fiscale care ar fi sprijinit această grupare infracțională condusă de patru persoane. Vom afla, probabil, și numele acestor persoane, probabil importante, din conducerea acelor firme care făceau afaceri cu motorină în zona Constanței.”