Zeci de percheziții au avut loc joi dimineață, în 5 județe.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Serviciul de Investigații Complexe verifică activitatea Oil Terminal - cel mai mare operator portuar specializat în manipularea produselor petroliere din România.

Bănuiesc faptul că persoane cu funcții de conducere din companie, împreună cu inspectorii vamali, ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozitele de stocare și vânzarea lor fără să plătească taxele prevăzute de lege.

Astfel, plata unor taxe de peste 235 de milioane de lei a fost amânată, iar pentru întârzieri procurorii vorbesc despre un prejudiciu de 25 de milioane de lei.

În timp ce statul pierdea, firmele la care ajungeau produsele petroliere le comercializau și făceau profit.

La audieri vor fi duși directori de la OIL Terminal Constanța, șeful biroului vamal Constanța, dar și șeful inspecției fiscale ANAF Bacău și funcționari de la CEC Bank București.