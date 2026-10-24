Pe copii îi așteaptă lecții de tras cu arcul.

Organizatorii au vrut să atragă cât mai mulţi vizitatori, inclusiv copii.

Arme de vânătoare, undițe performante și păsări de pradă au fost expuse pentru vizitatori.

Attila Bodo, expozant: În ultimii 70 de ani am pornit de la lunete de zi care băteau la 100 de metri maxim şi am ajuns acum la ataşamente care bat la 3 km şi cel mai nou produs e o cameră de termoviziune de zi cu rezoluţie 8K.

La standurile cu artizanat, au atras atenția obiectele lucrate cu migală, dar și preţurile. Un cuţit poate costa şi 2 mii de euro.

Mai nou, trofeele de vânătoare pot fi printate 3D, pornind de la un singur corn de cerb.

Astăzi, gazdele aşteaptă oaspeţii cu bucate vânătoreşti, pregătite la ceaun.