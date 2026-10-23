Unul dintre ele se remarcă în mod special și a fost desemnat cel mai bun târg de Crăciun din lume în 2026, potrivit unui studiu realizat de Christmas Tree World, scrie Express.

Târgul de Crăciun care a cucerit clasamentul mondial

Pentru a stabili care sunt cele mai bune târguri de Crăciun din lume, cercetătorii au analizat mai mulți indicatori, printre care numărul căutărilor pe Google, prețurile hotelurilor în luna decembrie, taxele de intrare, numărul de standuri și accesul la mijloacele de transport public.

Studiul a desemnat mai mulți câștigători la categorii diferite. Winter Wonderland din Nottingham este considerat cea mai bună opțiune pentru turiștii cu buget redus, Striezelmarkt din Dresda este recomandat familiilor, iar Winter Wonders din Bruxelles se remarcă prin cel mai ieftin vin fiert.

Titlul de câștigător general i-a revenit însă târgului Christkindlesmarkt din Nürnberg, Germania, o destinație cu o istorie îndelungată, care îmbină atmosfera tradițională de sărbătoare cu prețuri considerate accesibile în comparație cu alte orașe.

O tradiție de aproape patru secole, care atrage turiști din întreaga lume

Christkindlesmarkt a obținut un scor de 8,2 din 10 în clasamentul realizat de Christmas Tree World. Cu o tradiție de 398 de ani, târgul continuă să atragă numeroși vizitatori și să ofere experiența unui Crăciun german autentic.

Amplasat în centrul istoric al orașului Nürnberg, târgul impresionează prin căsuțele tradiționale din lemn, decorațiunile festive și varietatea produselor expuse. Vizitatorii pot descoperi aproximativ 180 de standuri, cu preparate locale, băuturi calde, cadouri și obiecte artizanale.

Printre atracțiile culinare se numără vinul fiert, cunoscut sub numele de Glühwein, și cârnații tradiționali Bratwurst. Turiștii pot găsi și figurinele decorative Zwetschgenmännle, personaje mici realizate în mod tradițional din prune uscate, care reprezintă una dintre particularitățile târgului.

Ce spun turiștii despre târgul din Nürnberg

Experiențele vizitatorilor contribuie la reputația târgului, mulți apreciind atmosfera autentică și diversitatea produselor.

Un turist care a vizitat Christkindlesmarkt a descris experiența drept una deosebită: „Târgul de Crăciun din Nürnberg este absolut magic. Atmosfera este festivă și autentică, cu lumini frumoase, căsuțe tradiționale din lemn și un spirit minunat al sărbătorilor. Există o mare varietate de preparate locale, vin fiert și obiecte artizanale. Poate fi aglomerat, dar este bine organizat și merită cu siguranță vizitat. Este un târg de Crăciun din Germania pe care trebuie neapărat să-l vezi.”

Un alt vizitator a povestit că târgul s-a ridicat la nivelul așteptărilor, după ce citise mai multe recenzii pozitive: „Am venit aici după ce am citit mai multe recenzii care spuneau că târgul din Nürnberg este unul dintre cele mai bune din Germania și, într-adevăr, s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Numărul de standuri, varietatea obiectelor artizanale și a cadourilor, dar, bineînțeles, și vinul fiert au făcut parte din experiență. Există mai multe locuri de parcare în jurul târgului, iar accesul cu trenul și autobuzul este facil.”

Cât costă cazarea și accesul la târgul de Crăciun

Unul dintre avantajele târgului din Nürnberg este că accesul este gratuit. În plus, potrivit studiului, prețul mediu al unei nopți de cazare la hotel în luna decembrie este de aproximativ 144 de lire sterline (aproximativ 172 de euro), un nivel mai redus decât în alte orașe analizate.

Prețurile accesibile și posibilitatea de a ajunge ușor cu transportul public fac din această destinație o opțiune atractivă pentru turiștii care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor fără să cheltuiască foarte mult.

În 2026, Christkindlesmarkt își va primi vizitatorii în perioada 27 noiembrie – 24 decembrie, în piața Hauptmarkt, situată în inima orașului Nürnberg.

Pentru cei care visează la un Crăciun tradițional german, cu lumini festive, delicii locale și produse artizanale, târgul promite o experiență autentică, într-un decor istoric de poveste.