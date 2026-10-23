La deschiderea expoziției a fost prezent inclusiv colecționarul, care a cumpărat pozele fără să le știe valoarea sau cine le-a făcut. Expoziția include 33 de fotografii pe care Constantin Brâncuși le-a făcut, în urmă cu 90 de ani, în atelierul său de la Paris, ori când lucra la ansamblul de la Târgu Jiu. Una dintre poze a fost prezentată în premieră.

Doina Lemny – istoric de artă: „Centrul Pompidou nu are această fotografie. Brâncuși era foarte șmecher în felul lui, voia să dirijeze privirea fără cuvinte.”

Fotografiile aparțin lui David Grob, care le-a cumpărat fără să le știe valoarea sau cine le-a făcut.

David Grob, proprietarul colecției de fotografii: „Am colecționat aceste fotografii când aveam 15 ani. Am fost foarte norocos când eram tânăr. Consider că e de datoria mea să prezint aceste fotografii, probabil e a 50-a expoziție în toată lumea.”

Primii care au vizitat expoziția au fost critici și artiști din toată lumea, care au venit la Târgu Jiu pentru o conferință dedicată marelui sculptor.

Artist coreean: „Brâncuși a devenit sămânța modernismului coreean și a sculpturii. Pentru mine, un artist coreean, să fiu aici e o onoare de nedescris.”

Artistă din Londra: „Am văzut că Brâncuși avea un câine. Acest câine nu tolera femeile în atelierul său. Poate îmi iau și eu un câine care să nu tolereze bărbații.”

Vizitatorii pot vedea inclusiv aparatul cu care Brâncuși a surprins aceste instantanee.

Vizitator: „Brâncuși a fost foarte atent la lumină, la modul în care e perceput și modul în care operele sale o reflectă.”

Eduard Enache, curatorul expoziției: „Fotografia este modul lui Brâncuși de a ne vorbi despre opera lui, mai ales că el nu își explica lucrările. E prima dată când aceste fotografii revin acasă.”

Expoziția poate fi vizitată gratuit până pe 16 decembrie.

Între timp, o echipă de români stabiliți în Paris - care s-a implicat inclusiv în restaurarea Catedralei Notre Dame și a Arcului de Triumf - este așteptată în țară pentru a ajuta la lucrările de recondiționare a ansamblului din Târgu Jiu.

Dan Ionescu, arhitect, coordonator echipa de monitorizare a Ansamblului de la Târgu Jiu:

„Sunt anumite probleme inerente și care pot fi revizuite în timp, premetalizările trebuie să aibă loc la 10 ani, hai 12, ea nu s-a mai făcut din anul 2000, din decembrie. Ar fi trebuit să intrăm în curând în a treia remetalizare.”

Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, ori Coloana Infinitului au nevoie urgentă de aceste lucrări, iar autoritățile nu au găsit până acum firme interesate.