În Craiova, de exemplu, zilele de weekend s-au rezervat deja. Târgul de Crăciun din Craiova se va extinde anul acesta. Și va avea un brad prin care va circula un trenuleț.

Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova: „Vom avea un tren care se va mișca chiar în bradul spectaculos din Piața Mihai Viteazul. Vom avea un labirint nou, labirintul spiridușilor și al elfilor, o zonă interactivă”.

Turiștii bulgari și sârbi s-au grăbit să-și rezerve cazarea pentru perioada târgului. Prețurile pornesc de la 400 de lei/noapte pentru o cameră cu mic dejun inclus. Unii hotelieri au păstrat aceleași tarife, în timp ce alții le-au mărit cu aproximativ 10%.

Laura Pătru, manager de marketing hotel: „Rezervările au început încă din luna ianuarie, pentru că agențiile străine care se mobilizează în acest sens, astfel încât undeva în vară weekendurile erau deja ocupate.”

Adriana Mitrea, manager: „Nu ne-am modificat planurile tarifare”.

O alternativă pentru cei care vor să găsească locuri în weekend sau să plătească mai puțin sunt hotelurile din afara orașului, de exemplu, cele din Balș, aflat la 30 de km distanță. Unele unități de cazare oferă inclusiv transport cu autobuzul până în Craiova.

Sabina Oprea, proprietar hotel: „Camerele la hotelul nostru pornesc de la 300 de lei, în funcție de camera aleasă.”

Reprezentanții HoReCa Oltenia spun că turiștii mai găsesc locuri de cazare în Craiova doar în timpul săptămânii.

Adriana Roșiu, agent turism: „Gradul de ocupare pentru nopțile de vineri și sâmbătă este de peste 90%”.

La Sibiu, locuri de cazare încă se găsesc inclusiv pentru weekend. Prețurile încep de la 220 de lei pentru o cameră în zona centrală a orașului. Noutățile de la târgul de anul acesta includ o căsuță unde vizitatorii pot face masaj, dar și o scenă pentru concerte.

Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu: „Avem undeva la 30% din expozanți noi. Cine vine la târg, chiar dacă a fost anul trecut, va avea o experiență fantastică. Va găsi noi lucruri de cumpărat, noi lucruri de dorit, poate, sau și de fotografiat.”

Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova sunt primele care se vor deschide, peste trei săptămâni.