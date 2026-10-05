Este vorba despre o lucrare veche de peste 700 de ani, cu tentă religioasă, a celebrului pictor Giotto.

Potrivit organizatorilor, aceasta este cea mai valoroasă operă de artă expusă vreodată în România și ar fi fost asigurată pentru sute de milioane de euro. Evenimentul se suprapune cu pelerinajul la Sfânta Parascheva.

Polipticul -o operă de artă sacră formată din mai multe bucăți de lemn sau compartimente pictate ori sculptate- are cinci panouri mari şi unul mic.

A fost finalizat în jurul anului 1330 de celebrul pictor italian Giotto -cel care a revoluționat arta occidentală și a pus bazele Renașterii. O înfățișează pe Fecioara Maria cu Pruncul, înconjurată de sfinții Petru și Pavel și de arhangheli.

Potrivit organizatorilor, opera a părăsit Bologna doar pentru câteva expoziții excepționale și nu a trecut până acum granițele Italiei.

Alexandru Chituță, manager Palatul Culturii Iași: "Capodopera capodoperelor lui Giotto este la Iași, invit pe toată lumea să vadă o lucrare din 1330 şi să înţeleagă că înainte de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, a fost Giotto, cel care este părintele Renaşterii italiene. Vorbim de cea mai valoroasă operă de artă expusă vreodată în istoria României."

Gisella Pollastro, restaurator Pinacoteca din Bologna: "În centru găsim Fecioara cu pruncul, înconjurată de arhangheli. Aceste personaje nu sunt pur decorative, ci servesc de mediatori între dimensiunea celestă şi cea terestră."

Vanessa Simsick, expert american în diplomație economică: "Sunt foarte norocoasă că am fost aici. Este un mare câştig pentru România, pentru Iași."

Pentru că lucrarea este extrem de valoroasă, autoritățile române au luat numeroase măsuri pentru a respecta contractul cu statul italian. Polipticul este expus într-o sală cu lumină semi-obscură, cu temperatură care nu depășește 20 de grade, cu supraveghere video și fizică 24 de ore din 24 și senzori care detectează cea mai mică mișcare.

Ba mai mult, conform legii, este asigurată paza armată pe toată durata expoziției, adică până la finalul lunii octombrie.

Evenimentul se suprapune cu pelerinajul de Sfânta Parascheva al cărui punct culminant este pe 14 octombrie.

Polipticul lui Giotto de la Bologna este o operă de patrimoniu universal deținută de statul italian. Astfel de capodopere nu se tranzacționează pe piața liberă a artei și nu au un preț de pornire.