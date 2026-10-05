Demolarea se face controlat și vizează etajele superioare, afectate de explozie. Este folosit un excavator cu foarfecă. Acesta lucrează să separe partea afectată a blocului de cea care a rămas în picioare.

Momentan, constructorul vorbește despre demolarea a cinci etaje, din cele opt ale blocului.

Cei de la Primăria Capitalei au spus că le vor facilita locatarilor posibilitatea de a-și recupera, atât cât se poate, din resturile de moloz, bunurile de valoare.

Ei vor putea intra etapizat, însoțiți de echipe specializate și de lucrători ISU, pentru a-și lua o parte din bunuri: acte, haine, dar nu obiecte mari, cum ar fi mobila!