Planul ar fi fost dat peste cap de un detaliu simplu: seriile lozurilor încasate corespundeau celor declarate furate. Camerele de supraveghere au oferit anchetatorilor o altă piesă importantă din dosar, scrie Today.

Ancheta a început după o plângere depusă pe 6 august de proprietarul unui magazin de tutun din localitate. Acesta a sesizat dispariția mai multor lozuri răzuibile, cu o valoare totală de aproximativ 3.000 de euro.

În timpul verificărilor, proprietarul a primit informații de la o colegă, care administra un alt magazin de tutun din zonă. Aceasta ar fi observat că unele dintre lozurile furate, identificate prin seriile lor, fuseseră prezentate pentru încasarea premiilor.

21 de câștiguri, aceeași persoană

Carabinierii au verificat imaginile camerelor de supraveghere și, potrivit anchetatorilor, acestea au arătat că aceeași femeie încasase premiile pentru 21 de lozuri care făceau parte din lotul declarat furat.

Imaginile au fost analizate împreună cu alte informații obținute în timpul verificărilor, ceea ce le-a permis anchetatorilor să identifice presupusa autoare.

Femeia de 63 de ani a fost chemată la postul de carabinieri din Romano d'Ezzelino. După îndeplinirea procedurilor, cazul a fost transmis Parchetului din Vicenza, femeia fiind cercetată în stare de libertate pentru suspiciunea de furt.

Măsura i-a fost comunicată miercuri, 30 septembrie.

Deocamdată, răspunderea penală a femeii nu a fost stabilită definitiv. Aceasta urmează să fie analizată în etapele ulterioare ale procedurii judiciare.