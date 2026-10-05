Potrivit informațiilor prezentate în instanță, bărbatul aflase cu puțin timp înainte că victima era tatăl său biologic. Tragedia a avut loc în Ajunul Crăciunului din 2025, relatează LadBible.

Victima s-a așezat în apropierea familiei bărbatului, iar acesta a spus că s-a simțit inconfortabil. Ulterior, familia s-a mutat în zona exterioară a localului.

„Nu voiam să mă bat cu omul, voiam doar să stau departe de el”, a declarat bărbatul în fața instanței.

La scurt timp, victima a ajuns în aceeași zonă, după ce fusese rugată să părăsească pubul. Cei doi s-au întâlnit față în față, iar bărbatul a susținut că s-a simțit intimidat și a reacționat instinctiv.

Bărbatul a recunoscut că l-a împins „ușor”, susținând că a vrut doar să creeze distanță între ei. Victima s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit cu capul de beton.

După incident, bărbatul a intrat în local pentru a-i aduce victimei un pahar cu apă. A plecat ulterior după ce a auzit că aceasta avea puls și a crezut că își va reveni.

A doua zi a aflat că bărbatul murise din cauza rănilor suferite la cap.

„Îmi pare foarte rău și îmi cer scuze familiei. Acest lucru mi-a transformat viața într-un iad”, a declarat acesta în timpul procesului.

Bărbatul a negat că ar fi vinovat de omor din culpă, însă instanța din Teesside l-a găsit vinovat pe 2 septembrie. Sentința urmează să fie pronunțată pe 21 octombrie.

Familia victimei a descris incidentul drept un „act de violență neprovocat” și a spus că moartea bărbatului a lăsat un gol profund în rândul celor apropiați.