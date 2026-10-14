Pentru marea sărbătoare, organizatorii au pregătit 60.000 de sarmale, pe care să le împartă pelerinilor.

Credincioșii care s-au așezat la rând marți noapte au îndurat chiar și 17 ore în frig, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva chiar miercuri, de marea sărbătoare.

Femeie: „Așa îmi propun în fiecare an, să plec de undeva de la o anumită oră și să ajung chiar în timpul slujbei. E ca o noapte de priveghere”.

„-Ce citiți?

-Psaltirea. Așa ne dorim, chiar de ziua ei să fim la raclă. Pentru liniște, lumină în suflet și bucurie”.

„-Pentru sănătate și ajutor.

-De câtă vreme veniți?

-De 15-20 de ani, în general de ziua sfintei”.

„Are o putere deosebită și ne cheamă în fiecare an la ea”.

Gheorghe Mihăilă, consilier comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Când avem un prieten sau o prietenă îi dăm telefon în special în ziua care serbează ziua de naștere, e un gest frumos. E un efort mult mai mare, e dragostea lor”.

Din păcate, nu au lipsit incidentele. Mai mulți oameni au provocat scandal, după ce au ieșit din rând, ca să ajungă mai repede la raclă. Jandarmii au aplicat 4 amenzi, în valoare totală de 900 de lei.

„Sunt oameni care vor să fie buni creștini și e important”

Mii de pelerini au ajuns și marți la moaște. Câțiva turiști din Norvegia au aflat de Sfânta Parascheva de la ghidul lor.

„Era o tânără născută în Epivata, adică din Turcia de acum, și era o creștină dedicată”.

Britt Arnhild și Wigum Lundland: „Să învățăm despre această sfântă este cu adevărat interesant. Nu suntem obișnuiți să vedem așa ceva în Norvegia”.

Bella Svanholm: „Sunt oameni care vor să fie buni creștini și e important”.

Dar sunt străini care au venit anume pentru pelerinaj.

Lucian Apopei, director de comunicare, Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „Vin preponderent din țările ortodoxe Serbia, Bulgaria, Grecia. Vin pentru că simt binefacerile”.

Tikhon este din Uganda și este voluntar. Tot ce a trăit în aceste zile l-a impresionat.

Tikhon, voluntar din Uganda: „Lucrez lângă un sfânt, nu oricine are șansa asta. A fost o procesiune și am dus icoana, a fost un moment glorios pentru mine”.

Rugăciunile multor pelerini sunt despre copii.

Femeie: „Am venit cu aceeași dorință pe care am avut-o și acum 10 ani. Atunci m-a ajutat să am un băiețel și mai doresc un copil”.

Peste 170.000 de credincioși s-au închinat la Sfânta Parascheva

Femeie: „Ceea ce anul trecut era doar rugăciune, astăzi este cu noi, bebelușul. Și am venit să-i mulțumim Sfintei Paraschiva”.

ÎPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei: „Pelerinii vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul lor”.

Elevii a două licee din oraș s-au gândit să îi ajute pe oameni și le-au împărțit pachete cu fructe și dulciuri, cumpărate de ei.

Elevă: „Cred că se bucură și foarte mult să primească câte ceva, mai ales că este și foarte multă oboseală”.

La Direcția de Asistență Socială, marți s-au fiert 60.000 de sarmale. Miercuri, la prânz, au fost împărțite pelerinilor.

Femeie: „Gătim pentru ei, că stau cu copiii, pe ploaie, câte 12-16 ore”.

De la începutul pelerinajului și până marți noapte, 170.000 de credincioși s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva.