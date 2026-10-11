De zile întregi, pelerinii stau la coadă să se închine la Sfânta Parascheva. Iar cei care se așează la rând trebuie să se înarmeze cu răbdare care să le ajungă 16 ore. Până acum, peste 120.000 de oameni au trecut prin fața raclei.

Străzile Iașiului sunt pline de pelerini care au venit la unul dintre cele mai emoționante momente ale sărbătorii Sfintei Parascheva: procesiunea "Calea Sfinților". Zeci de preoți, conduși de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, poartă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria. Circulația în centrul orașului a fost oprită.

Este singura zi din an când racla cu moaștele Sfintei Parascheva este scoasă din curtea Mitropoliei. Traseul procesiunii se întinde pe 2 km, iar convoiul este însoțit militari care defilează cu torțele aprinse.

Așteptarea poate fi și de 16 ore

Pentru cei veniți la Iași, coada până la racla Sfintei Parascheva a însemnat un examen al răbdării. Așteptarea poate fi și de 16 ore. Unii pelerini sunt împovărați de griji și necazuri, alții au venit să mulțumească pentru ajutorul primit deja și cu toții se roagă pentru zile bune, pace și sănătatea lor și a celor dragi. Oamenii spun că oboseala ceasurilor lungi de așteptare se șterge într-o clipă, atunci când ajung la raclă.

Colonel Adrian Mătăsaru, comandantul Brigazii Mobile Bacău: Numărul de pelerini a fost foarte ridicat, peste așteptările noastre, drept pentru care rândul s-a întins pe o distanță de aproximativ 5,5 km maxim istoric pentru Iași.

Punctul culminant pentru pelerini, după 16 ore petrecute la rând, îl reprezintă acest moment, când ajung în baldachin. Aici, mulți ating de raclă obiecte personale, ca să le sfințească.

Acest bărbat din Vaslui a atins hainele fiicei sale de raclă.

Poate cele mai dificile momente sunt peste noapte. Aproximativ 24.000 de oameni au stat la rând până în zori.

Dintre cei 1500 de voluntari mobilizați să-i ajute pe pelerini, mai multe echipe au împărțit gogoși și sarmale.

Jandarmii din 5 județe sunt în misiune la Iași. Un bărbat care a încercat să intre peste rând la raclă a fost imobilizat și amendat cu 700 de lei.