Corespondent Știrile ProTV: „Aici, în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva a fost scoasă în procesiune alături de moaștele Sfântului Paisie. Primii pelerini deja au reușit să se închine după o noapte grea de așteptare. Mi-au spus că se roagă pentru cei dragi de acasă și pentru pace în lume. Sunt și oameni care au venit să îi mulțumească sfintei pentru o dorință care le-a fost îndeplinită în trecut. Cei care s-au pus la rând încă de aseară au avut de așteptat peste opt ore ca să ajungă aici, la raclă. În acest moment, pe culoar sunt peste 11.000 de credincioși, iar timpul de așteptare este de cinci ore. Tot dimineață au sosit și 121 de autocare de la Voluntari. Accesul în curtea Mitropoliei se face pe un singur culoar, iar voluntarii și preoții, peste 1.500 la număr, îi îndrumă pe oameni în permanență. Autoritățile sunt și ele pregătite. Toată zona este împânzită de polițiști și jandarmi care asigură ordinea. Vremea ține cu pelerinii. Va fi soare întreaga zi, iar maxima va fi de 25°C. Pelerinajul de aici, de la Iași, ține o săptămână întreagă și se încheie pe 14 octombrie. Deocamdată, atât de aici”.