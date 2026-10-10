Sâmbătă, 10 octombrie, a fost cea mai aglomerată zi a pelerinajului de Sfânta Parascheva. Au fost aproximativ 25.000 de oameni la rând, care au așteptat și 12 ore pentru a ajunge la racla cu moaștele Cuvioasei și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria.

Străzile Iaşiului sunt pline de credincioși care vin neîncetat cu trenurile, autoturismele sau autocarele.

Sunt zeci de mii de oameni pe un culoarcare depăşeşte 5 km. Cei care s-au aşezat ultimii la rând au avut și peste 25.000 de oameni în faţa lor, deci peste 12 ore așteptare, ca să ajungă la raclă.

Printre pelerini se află o mulțime de copii.

O fetiță și-a legat balonul de rucsacul bunicii, ca să se poată juca liniștită cu prietenele.

Femeie: ”Ele au ieșit din rând, ea e foarte micuță și au zis "hai să-l legăm de tine să te găsim. O nepoțică am de 10 ani, dar face cât trei".

Unii credincioși au venit să se roage pentru cei bolnavi de acasă, care nu pot ajunge la Iaşi.

Bărbat: "Am copiii amândoi, fata are leucemie, băiatul are și el probleme cu psihicul și-a revenit acum. Ne rugăm sperăm să dea Dumnezeu să fie bine."

Lucian Apopei, director de comunicare Mitropolia Moldovei şi Bucovinei: "Acesta nu este un timp pierdut, ci este un timp câștigat. Această vreme frumoasă lumină vine de sus de la cerul senin, dar vine și de la pelerini”.

Până acum, peste 65.000 de credincioși s-au închinat la racla Sfintei Parascheva.

Pelerinii continuă să vină în curtea Catedralei Mitropolitane, iar coada se întinde până pe malul râului Bahlui.

Sunt 1500 de voluntari şi preoţi, care ajută pelerinii şi le împart apa, sandwich-uri, ceaiuri sau cafea.

Pentru că numărul de pelerini s-a triplat față de vineri, alături de jandarmii din Bacău şi din Iaşi, au fost aduse forţe suplimentare din Brașov, și elevi de la școala militară Fălticeni.

Au fost aduse şi mai multe echipaje de echipajele de poliție, pompieri și medici care să acorde primul ajutor la nevoie.

Până acum, aproape 400 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău stând la rând. Dintre aceștia 20 au fost transportați la spital.

Duminică, 11 octombrie, are loc procesiunea Calea Sfinților, când moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune pe străzile din centrul Iașiului.