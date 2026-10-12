După soarele de weekend, au venit ploaia aproape neîntreruptă și frigul, dar credincioșii s-au adunat cu miile, la rândul către racla din curtea Catedralei Mitropolitane. Slăbiți de orele de așteptare, pelerinii primesc ceai cald și pături din partea voluntarilor, în timp ce medicii de la corturile de prim ajutor rămân în alertă pentru a sprijini persoanele epuizate.

Ploaia a căzut luni aproape neîntrerupt peste pelerini. În plus, a bătut și vântul, iar temperatura maximă n-a depășit 14 grade. Chiar și așa, la rândul către moaștele Sfintei Parascheva au fost constant peste 15.000 de oameni, care au așteptat ore în șir, răsfirați pe aproape 4 kilometri.

Pelerinii înfruntă ploaia și frigul

Bătrână: „Unde e ploaie e și bogăție. Nu mă îmbolnăvesc astăzi, de mâine încolo. Nu mă dor mâinile, nu mă dor picioarele, astăzi nu m-a durut deloc, nimic. Am mâncat ca o broscuță.”

Bărbat: „Simt puterea sfintei.”

Femeie: „Sunt cu sacul în cap. Stăm de la 10:30, 4 ore. Dar pentru sfântă merită, merită, merită. Nici foame, nici frig nu ne este.”

La 73 de ani, o femeie din Buzău a îndurat orice durere, ca să ajungă la Sfânta făcătoare de minuni.

Femeie: „Sunt operată de hernie de disc și iau scăunelul, grupul meu e mai în spate.”

Reporter: „Cât ați stat în ploaie?”

Femeie: „De la 10, de când ne-am dat jos din autocar. Ce să fac, trebuia. Nu ne îmbolnăvim.”

Credincioșii spun că merită orice efort

Lucian Apopei, director de comunicare MMB: „Vremea de afară ne arată că așa este și în viață, nu sunt doar zile senine, dar important e să ne regăsim de fiecare dată pe drumul care duce către bunul Dumnezeu și sfinții săi. Credincioșii ne predau această lecție de răbdare și statornicie mai ales acum.”

Duminică seara, 30.000 de oameni au participat la unul dintre cele mai emoționante momente ale pelerinajului de la Iași – procesiunea „Calea Sfinților”.

Aproape 1.000 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale în aceste zile, după ce li s-a făcut rău la rând. 40 de oameni au ajuns la spital. Până acum, peste 130.000 de credincioși au trecut prin fața raclei.