Corespondent PROTV: „Până acum peste 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria. Iar peste noapte numărul lor va continua să crească. Marți se vor face ultimele pregătiri pentru hram, va fi amplasată scena pe pietonalul din centrul orașului, unde se va oficia Sf. Liturghie și se vor pregăti mii de sarmale.”

Pelerinii au înfruntat frigul și ploaia

În Iași, ploaia a căzut aproape fără oprire, a bătut vântul, iar temperatura maximă nu a trecut de 14 grade. Chiar și așa, la rândul către moaște au fost mereu oameni.

Bătrână: „Unde e ploaie, e și bogăție. Nu mă îmbolnăvesc astăzi, de mâine încolo. Astăzi nu m-a durut deloc, nimic. Am mâncat ca o broscuță.”

Femeie: „Sunt cu sacul în cap. Stăm de la 10:30, 4 ore. Dar pentru sfântă merită.”

Lucian Apopei, director de comunicare, MMB: „Vremea de afară ne arată că așa este și în viață, nu sunt doar zile senine, dar important e să ne regăsim de fiecare dată pe drumul care duce către bunul Dumnezeu și sfinții săi.”

Comercianții vând flori și icoane în drumul spre catedrală

Pe drumul spre catedrală, comercianții vând busuioc și imortele.

Reporter: „Câte cumpără un pelerin?”

Vânzătoare: „2-3, cât are nevoie.”

Reporter: „Prețul lor?”

Vânzătoare: „De la 5 RON până la 10.”

Din ofertă nu lipsesc nici icoanele.

Vânzătoare: „Aceasta este cea mai scumpă icoană de aici datorită faptului că este dintr-un material foarte prețios, are foiță de aur.”

Reporter: „Cât costă?”

Vânzătoare: „7.800 lei. În spate mai avem ceva micuț din argint la 3.800, are pietre prețioase, foiță de argint.”

Femeie: „Sporul casei. Îl dăm pe la sfântă.”

Reporter: „Cât a costat?”

Femeie: „50 lei. Îl punem în casă.”

Reporter: „Ce buget aveți?”

Femeie: „200 de lei. Pentru drum, că mâncare ne dă de aici.”

Femeie: „400, 300, depinde ce ne luăm pe drum. Patru oameni. Brățări, icoane, mai plătim pomelnice.”

Mii de oameni au participat la procesiune

Duminică seara, 30.000 de oameni au participat la procesiunea numită „Calea Sfinților”. Moaștele au fost purtate de preoți prin centrul orașului.

Aproape 1.000 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale în aceste zile, după ce li s-a făcut rău în timp ce așteptau la rând. 40 dintre aceștia au ajuns la spital.