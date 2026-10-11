De altfel, sâmbătă a fost cea mai aglomerată zi a pelerinajului. Pelerinii care s-au așezat la rând sâmbătă dimineață au ajuns la raclă chiar și după apusul soarelui.

Femeie: „Ne chinuim să ajungem, mai avem puțin.”

Reporter: „De câte ore stați?”

Femeie: „De ceva timp, de la 9 dimineața. Stăm de o zi întreagă. Aproape.”

Reporter: „Cum rezistați?”

Femeie: „Cu credința lui Dumnezeu înainte...”

Lucian Apopei, director de comunicare MMB: „O noapte cu multă emoție și cu multă răbdare. Este seară, e întuneric, vremea încă ține cu noi și pelerinii. Se simte acea atmosferă de sfințenie. Avem speranță, avem nădejde pentru o lume mai bună.”

Nu numai vremea a fost de partea lor, ci și mai mulți voluntari, care au împărțit gogoși și sarmale.

Reporter: „De cât timp stați la rând?”

Grup: „De 12 ore stăm la rând. De la șapte.”

Reporter: „Ajută pachetul ăsta cu gogoși?”

Grup: „Doamne ajută! Ajută! Nu ne gândeam. Mai avem, mâine ajungem.”

Cozi kilometrice pe străzile Iașiului

Nici în timpul zilei, așteptarea nu a fost mai scurtă. Ba, din contră. Pe străzile Iașiului am surprins imagini cu cozi kilometrice.

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt zeci de mii de oameni pe acest culoar, care depășește 5 km. Cei care s-au așezat la rând acum au peste 25.000 de oameni în fața lor, deci vor avea de așteptat peste 12 ore ca să ajungă la raclă.”

Printre pelerini se află o mulțime de copii.

Nicolas are 7 ani și e pentru prima dată la acest pelerinaj.

Reporter: „Ce vrei să o rogi pe Sfânta?”

Băiat: „Să am noroc la școală și să iau doar FB și să mă apere de toate relele.”

Părinte: „Are răbdare. În rucsac avem mâncare, aici avem scaune, joculețe să jucăm așa, fazan.”

Dorințe de ziua de naștere

Alexe a împlinit 7 ani chiar ieri.

Reporter: „Ce vrei să îți ofere Sfânta de ziua ta?”

Alexe: „Bucurie și să trăiesc cu familia, cât de cât.”

Unii credincioși au venit să se roage pentru cei bolnavi de acasă, care nu pot ajunge la Iași.

Bărbat: „Am copiii amândoi, fata are leucemie, băiatul are și el probleme. Ne rugăm, sperăm să dea Dumnezeu să fie bine.”

Peste 75 de mii de pelerini au trecut, până acum, pe la raclă.